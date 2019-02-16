Mısır'da Sisi'yi 2030'a kadar koltukta tutmak için referandum

Mısır'da halk, Abdülfettah el Sisi'nin görev süresini 2030'a kadar uzatmanın önünü açacak olan anayasa değişikliği paketini oylamak için sandık başında. Üç gün sürecek oylamadan düzenlemeye onay çıkması bekleniyor. 61 milyon seçmenin olduğu Mısır'da referanduma ilişkin resmi sonuçların, son oy verme günü olan Pazartesi'den sonra netleşeceği belirtiliyor.

Mısırlıların onayına sunulan anayasal değişiklik, devlet başkanının iki dönem görev yapmasına olanak sağlıyor, 64 yaşındaki Sisi'ye ise üçüncü kez seçilme imtiyazı tanıyor. Eğer kabul edilirse, Sisi'nin şu an dört yılla sınırlı olan görev süresi de altıya çıkacak. Anayasa değişikliği kapsamında Sisi'nin yargı üzerindeki denetimi, ordunun da Mısır siyasi hayatındaki nüfuzunu artırması mümkün hale gelecek.

Değişiklik paketi, Sisi'nin destekçilerinin ağırlıkta olduğu parlamentodan büyük oy çoğunluğuyla geçmişti.

Anayasal değişiklik Mısır Parlamentosu tarafından Salı günü onaylanmıştı. 596 sandalyeli parlamentoda 531 milletvekili düzenlemeye destek vermişti. Sisi'nin destekçilerinin ağırlıkta olduğu parlamento 2015 yılında göreve başladı.

Muhalefet Sisi'ye tepkili

Muhalefet partileri, anayasal değişikliğini ülkeyi otoriterliğe sürükleyeceği gerekçesiyle eleştiriyor. Anayasa değişikliğine karşı olanların güçlü bir kampanya yürütmesine izin verilmedi. Kampanya sürecinde 30 binden fazla internet adresine erişim engellendi.

İnsan Hakları İzleme Örgütü, anayasal değişiklikleri Sisi'nin otoriter yönetimini güçlendirme çabası olarak nitelendiriyor. Af Örgütü de parlamentonun düzenlemeye onay vermesini "insan haklarını hiçe saymak" olarak değerlendirerek eleştirmişti. Hükümet ise anayasal değişikliğin terör tehdidi karşısında Mısır'ın istikrarını güçlendireceğini savunuyor.

Sisi, Mısır'da Hüsnü Mübarek yönetiminin halk ayaklanması ile devrilmesinin ardından demokratik yolla seçilen ilk lider olan Muhammed Mursi'nin iktidarına son vererek göreve gelmişti. Sisi yönetimi, muhaliflere yönelik sert bir politika izleyerek, Mursi'nin liderliğini yaptığı Mısır'daki Müslüman Kardeşler adlı siyasi hareketin üyeleri başta olmak üzere binlerce kişiyi hapse atmıştı.

AFP/ÖA,AÜ

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