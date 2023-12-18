Mısır'da Sisi üçüncü kez cumhurbaşkanı seçildi

Mısır'da yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerini resmî sonuçlara göre oyların büyük çoğunluğunu alan Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi kazandı. Ulusal Seçim Kurulu bugün yaptığı açıklamada, Sisi'nin oyların yüzde 89,6'sını aldığını duyurdu. Mısır'da on yıldan beri iktidarda bulunan Sisi, böylece altı yıl daha cumhurbaşkanlığı görevini yürütecek.

Ulusal Seçim Kurulu Başkanı Hazım Bedevi, yaklaşık 67 milyon kayıtlı seçmenin bulunduğu ülkede "emsalsiz" bir şekilde seçimlere katılımın yüzde 66,8 olarak kaydedildiğini belirtti. 2018 yılındaki seçimlerde katılım yüzde 41, 2014 yılında ise yüzde 47 düzeyinde kalmıştı.

Mısır'da 10-12 Aralık tarihlerinde yapılan seçimlerde Sisi'nin rakiplerinin oyları ise yüzde 5'in altında kaldı. Resmî sonuçlara göre, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Hazim Ömer'in oy oranı yüzde 4,5 oldu. Merkez soldaki Mısır Sosyal Demokratik Partisi Genel Başkanı Ferid Zahran ile liberal çizgideki Vefd Partisi'nin lideri Abdussened Yemame daha az oy aldı.

Seçimin favorisi Sisi

Mısır'da seçimleri 69 yaşındaki Sisi'nin kazanacağına kesin gözüyle bakılıyordu.

Seçimle göreve gelen Müslüman Kardeşler hareketinden Muhammed Mursi'yi 2013 yılında askeri darbeyle deviren dönemin Genelkurmay Başkanı Sisi, 2014 yılından beri cumhurbaşkanlığı görevini yürütüyor.

2019'da yapılan anayasa değişikliği, cumhurbaşkanının görev süresini dört yıldan altıya çıkartmış ve ayrıca üç dönem cumhurbaşkanlığının önünü açmıştı.

Sisi'nin göreve gelmesinden bu yana ülkede muhalefete yönelik baskılar arttı. Buna rağmen Sisi'nin ülkede istikrarı yeniden sağlayacağına inanan çok sayıda destekçisi bulunuyor. Yaklaşık 106 milyon nüfuslu Mısır, ekonomik kriz ve yüksek enflasyon ile karşı karşıya bulunuyor.

AFP/JD, BK

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