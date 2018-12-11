 Mısır’da sarı yeleklere yasak | DÜNYA | DW | 11.12.2018

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DÜNYA

Mısır’da sarı yeleklere yasak

Fransa’da Sarı Yelekliler tarafından Kasım ayından bu yana düzenlenen protesto gösterilerinin ülkeye sıçramasından korkan Mısır, sarı yeleklerin bireylere satışını yasakladı.

Sarı Yelekliler'in 24 Kasım'da Paris'te düzenledikleri protesto gösterisinden bir kare

Sarı Yelekliler'in 24 Kasım'da Paris'te düzenledikleri protesto gösterisinden bir kare

Fransa’da bir aydır yaşanan Sarı Yelekliler protesto gösterileri nedeniyle Mısır'da sarı renkli yeleklerin kişilere satışının yasaklandığı belirtildi. Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan başkent Kahire’de dükkanları bulunan tüccarlar, polisin bu yelekleri bireylere satmamaları yönünde talimat verdiğini iddia etti.

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Gezi Parkı eylemleriyle karşılaştırılan Sarı Yeleklilerin eylemleri hem talep hem sonuca ulaşma yönünden birbirinden ayrılıyor. Gezi’de öne çıkan isimler Sarı Yelekleri DW Türkçe’ye değerlendirdi. (11.12.2018)

1 Aralık 2018, Fransa için bir milat oldu. Sarı Yelekliler protestolarının en şiddetlisi o gün yaşandı. Ve hükümeti somut adım atmaya zorladı. O gün Paris’te bulunan DW'den Başak Sezen’in bölgeden izlenimleri. (11.12.2018)

Fransa'da 100 euroluk asgari ücret zammını da içeren önlem paketi sonrası Sarı Yeleklilerin eylemlerine devam etmesi bekleniyor. Fransız hükümeti ise 10 milyarlık paketin ayrıntılarını açıklayacak. (11.12.2018)

AFP'ye konuşan bir tüccar, "Güvenlik görevlileri gelip, Fransa’daki protestoların buraya ulaşabileceği endişesiyle sarı yelekleri insanlara satmamamızı istedi" dedi. İthalat yapan bir başka tüccar da, "Yaklaşık bir hafta önce sarı yelekleri bireylere değil de sadece şirketlere satmamız konusunda polisten talimat geldi” diye konuştu. Aynı tüccar içinde sarı yeleklerin bulunduğu iki sevkiyatın Mısır’a gelmek üzere yolda olduğunu ve bu malların ithal edilmesi konusunda bir yasaklama emri bulunmadığını belirtti. AFP haberinde, konuyla ilgili Mısır İçişleri Bakanlığı'na yönelttikleri soruya yanıt alamadıklarını da aktardı.

Kasım ayında Paris'te akaryakıt zammını protesto etmek için Sarı Yelekliler tarafından başlatılan gösteriler kısa süre içerisinde ülkenin başka şehirlerine ve komşu Belçika'ya sıçramış, eylemler şiddet içeren hükümet karşıtı protestolara dönüşmüştü. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Pazartesi akşamı bir açıklama yaparak aralarında asgari ücrete 100 euro zam yapılması da bulunan bir önlem paketi açıklamıştı.

Mısır, 2011 yılında hükümet karşıtı protestolara sahne olmuş, protestolar 1981 yılından beri iktidarda olan Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek’in istifa etmesiyle son bulmuştu.

AFP/DÇÜ,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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