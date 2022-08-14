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Kilisedeki yangın en az 41 kişi yaşamını yitirdiFotoğraf: Khaled Desouki/AFP
FelaketMısır

Mısır'da kilisede çıkan yangında 41 kişi hayatını kaybetti

3 saat önce

Mısır'ın Giza kentinde bir kilisede çıkan yangında en az 41 kişi öldü. İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre, kilisedeki bozuk bir klima cihazı yangına neden oldu.

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Mısır'ın başkenti Kahire'nin güneybatısındaki Giza kentinde bir Kıpti kilisesinde çıkan yangında en az 41 kişi hayatını kaybetti. Kıpti Kilisesi'nden Pazar günü yapılan açıklamada, yangın sonucu en az 14 kişinin de yaralandığı belirtildi. Sağlık Bakanlığı ise ambulanslarla en az 55 yaralının hastaneye sevk edildiğini duyurdu.

Yangını söndürmek için 15 itfaiye aracının kiliseye gönderildiği ve itfaiye yetkililerinin verdiği bilgilere göre yangının kontrol altına alındığı kaydedildi.

Medyaya yansıyan görüntülerde, kilisedeki bankların ve duvardaki kutsal tabloların yandığı görüldü.

Reuters, Pazar sabahı çıkan yangın sırasında kilisede yaklaşık 5 bin kişinin ayin için bir araya geldiğini aktardı. Emniyet güçlerinden bir yetkili, yangının ayine katılanlar arasında paniğe yol açtığını söyledi.

Yangının nedeni araştırılıyor

Yangının çıkış nedenine ilişkin incelemeler de sürüyor. Savcılıktan bir heyetin olay yerine giderek yangının çıkış nedenine ilişkin incelemelerde bulunduğu bildirildi. Polis, yapılan ilk incelemelere göre elektrik tesisatındaki kısa devre sonucu yangının çıkmış olabileceğini açıkladı.

Kıpti kilisesindeki yangının kontrol altına alındığı bildirildi
Kıpti kilisesindeki yangının kontrol altına alındığı bildirildiFotoğraf: Mohamed Salah/AP Photo/picture alliance

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, kilisenin üst katındaki bozuk bir klima cihazının yangına neden olduğu belirtildi.

Al Masri el Yum gazetesine konuşan görgü tanıkları elektrik kesintisinin ardından cihazın kısa devre yaptığını ifade etti. Kahire ve çevresinde Pazar günü hava sıcaklığının 35 dereceyi bulduğu belirtiliyor.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Sisi yangın sonrasında Kıpti Kilisesi lideri Papa II. Tavadros ile bir telefon görüşmesi yaparak taziyelerini iletti. Sisi Facebook hesabından yaptığı açıklamada da, gereken bütün önlemlerin alınması için bütün devlet kurumlarına talimat verdiğini bildirdi.

Mısır'ın yaklaşık 103 milyon nüfusunun 10 ila 15 milyonunu Kıpti Hristiyanlar oluşturuyor.

AFP, AP, dpa, Reuters/JD, DÇÜ

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