 Mısır′da kilise önüne konan patlayıcı can aldı | DÜNYA | DW | 06.01.2019

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DÜNYA

Mısır'da kilise önüne konan patlayıcı can aldı

Mısır’ın başkenti Kahire’de bir kilise önüne konan patlayıcıyı etkisiz hale getirmek isteyen bomba imha uzmanı hayatını kaybetti. Patlamada iki polis de yaralandı.

Ägypten - Explosion tötet Polizisten in Kairo (picture alliance/dpa/Xinhua)

El Ahram gazetesinin haberine göre Mısır'ın başkenti Kahire'de bir Kıpti kilisesinin önüne konan patlayıcıyı etkisiz hale getirmeye çalışan polis memuru hayatını kaybetti. Mustafa Abid adlı polisin bomba imha uzmanı olarak görev yaptığı belirtiliyor. Kıptilerde Noel yortusuna iki gün kala meydana gelen olayda iki polis memuru da yaralandı.

Fransız haber ajansı AFP'nin güvenlik çevrelerinden edindiği bilgilere göre olay Kahire'nin Nasr City adlı ilçesinde bulunan El Esra ve Ebu Siffin Kilisesi önünde meydana geldi. Bir çanta içinde patlayıcının bulunması üzerine güvenlik görevlilerinin önce kilise ve caddeyi güvenlik çemberi içine aldığı belirtiliyor. Çantaya müdahale edildiği sırada meydana gelen patlamada bomba imha ekibini yöneten Mustafa Abid'in hayatını kaybettiği kaydediliyor.

Ägypten - Explosion tötet Polizisten in Kairo (Getty Images/AFP/M. El-Shahed)

2013 yılında Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin darbeyle görevden uzaklaştırılması sonrasında güvenliğin kırılgan olduğu Mısır'da Kıptiler sık sık saldırılara maruz kalıyor. Kasım ayı başında Hristiyan hacıları taşıyan bir otobüse saldırı düzenlenmiş, saldırıda 7 kişi ölürken 7 kişi de yaralanmıştı. Sorumluluğunu IŞİD'in üstlendiği saldırıda ölenlerden altısı Kıpti biri ise Anglikan Hristiyan olarak kayıtlara geçmişti.

100 milyon nüfuslu Mısır'da nüfusun yaklaşık yüzde 10'unu Hristiyanlar oluşturuyor. Mısır'da Kıpti kiliselerinde güvenlik önlemleri Pazartesi günü yeni yıl kutlamaları nedeniyle artırılmıştı. Darbeyle göreve gelen Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah el Sisi'nin Pazar günü Kahire'nin 45 kilometre doğusundaki bir katedralin açılışını yapması bekleniyor.

dpa, AFP /EC, BW

©Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Sisi'den mezhep olaylarına komiteli önlem

Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah el Sisi, ülkedeki "mezhep olaylarının" önüne geçilmesi amacıyla bir komite kurulması için talimat verdi. Komitenin mezhep kökenli şiddeti önlemesi hedefleniyor. (31.12.2018)  

Gize Piramitleri yakınlarında patlama: 4 ölü

Dünyaca ünlü Mısır Piramitleri çevresinde yol almakta olan bir turist otobüsünün yakınında meydana gelen patlamada üç Vietnamlı turist ve bir tur rehberi hayatını kaybetti. (28.12.2018)  

Mısır’da Kıpti Hristiyanlara saldırı: 7 ölü

Mısır’da Kıpti Hristiyanları taşıyan bir otobüse silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda en az 7 kişinin hayatını kaybettiği, 14 kişinin de yaralandığı belirtiliyor. Saldırıyı IŞİD üstlendi. (02.11.2018)  

Benzer içerik

Ägypten Präsident al-Sisi

Sisi'den mezhep olaylarına komiteli önlem 31.12.2018

Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah el Sisi, ülkedeki "mezhep olaylarının" önüne geçilmesi amacıyla bir komite kurulması için talimat verdi. Komitenin mezhep kökenli şiddeti önlemesi hedefleniyor.

Ägypten Anschlag auf koptische Christen

Mısır’da Kıpti Hristiyanlara saldırı: 7 ölü 02.11.2018

Mısır’da Kıpti Hristiyanları taşıyan bir otobüse silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda en az 7 kişinin hayatını kaybettiği, 14 kişinin de yaralandığı belirtiliyor. Saldırıyı IŞİD üstlendi.

Ägypten Helwan Anschlag auf Mar Mina Kirche

Mısır’da Kıptilere düzenlenen saldırıyı IŞİD üstlendi 29.12.2017

Kahire’de Kıptilere ait bir kilise ve mağazaya düzenlenen ve en az 9 kişinin hayatını kaybettiği saldırının sorumluluğunu IŞİD üstlendi.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı'ndan Suriye'ye uyarı

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton Suriye rejimine, Amerikan askerlerinin ülkeden çekilmesi kararını kimyasal silah kullanımı için bir davet olarak görmeme uyarısı yaptı. 

FOTO-GALERİ

Kombi-Bild Türkei Weibliche Mitglieder des Parlaments 1935

Türkiye'nin ilk kadın milletvekilleri

Türkiye'de kadınlar 84 yıl önce milletvekili seçme ve seçilme hakkını elde etti. 1935'te 17 kadın Meclis'e girdi.  