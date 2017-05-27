Mısır’da Kıpti Hristiyanlara saldırı: 7 ölü

Mısır'da Kıpti Hristiyanları taşıyan bir otobüse düzenlenen silahlı saldırıda en az 7 kişinin hayatını kaybettiği, 14 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Saldırının düzenlendiği Minye şehrinin başpiskoposu, otobüsün bölgedeki bir Kıpti manastırına doğru yol aldığı esnada saldırıya uğradığını açıkladı. Mısır İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da, "Kıpti Hristiyan hacıları taşıyan otobüsün bir grup terörist tarafından durdurulduğu ve otobüse ateş açıldığı" ifade edildi. Olayla ilgili savcılığın soruşturma başlattığı belirtildi.

Söz konusu saldırının geçen yıl İslamcı militanlar tarafından düzenlenen ve 28 Hristiyanın ölümüyle sonuçlanan saldırının gerçekleştirildiği noktanın oldukça yakınında meydana geldiği belirtildi. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı, ancak IŞİD, geçen yıllarda Kıptilere yapılan saldırıların çoğunu üstlenmişti.

Mısır Devlet Başkanı Abdülfettah el Sisi, saldırı sonrasında bir açıklama yaparak saldırıda ölenler için birer "şehit olarak yas tuttuğunu" ifade etti ve "karanlık teröre karşı" kararlı bir mücadele yürütüleceğini belirtti.

Mısır'da 90 milyonluk nüfusun yüzde 10'unu oluşturan Hristiyan azınlık olan Kıptiler, 2011'de başlayan ve Arap Baharı olarak bilinen protestolardan bu yana sık sık benzer saldırıların hedefi oluyor. Mısır hükümeti, ülkede güvenliğin yeniden tesis edilmesi için İslamcı militanlarla mücadeleyi öncelikli hedef olarak görüyor.

rtr, dpa/SÖ,DÇÜ

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