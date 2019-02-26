Mısır'da anayasa değişikliği: Sisi 2030'a kadar görevde kalabilir

Mısır parlamentosunda Devlet Başkanı Abdülfettah el Sisi'ye 2030'a kadar görevde kalabilme yolunu açan anayasa değişiklik teklifi onaylandı. Mısır resmi haber sitesi El Ahram'daki habere göre, Sisi'nin görev süresinin 4 yıldan 6 yıla uzatılmasını öngören ve tekrar seçilerek 6 yıl daha görevde kalabilmesine olanak sağlayan teklif kabul edildi.

Anayasa değişiklik teklifinin 596 sandalyeli parlamentoda 531 kabul oyuna karşılık 22 red oyuyla kabul edildiği bildirildi. Sisi'nin destekçilerinin ağırlıkta olduğu parlamento 2015 yılında göreve gelmişti.

Kabul edilen anayasa değişikliği kapsamında Sisi'nin yargı üzerindeki denetimi artırılırken, ordunun da Mısır siyasi hayatındaki nüfuzunu artırması mümkün hale geldi. Anayasa değişikliğinin bu ay içinde halkın oyuna sunulması bekleniyor.

Anayasa değişikliğine tepki

Yapılan değişikliklere tepki gösterenler, bunun "anayasal olmadığını" savunuyor. Değişikliklerin Sisi'ye "iktidarını suistimal etmesine" imkan verdiği öne sürülüyor. İnsan Hakları İzleme Örgütü değişikliklerin "otoriterliği kurumsallaştıracağı" uyarısında bulundu. Uluslararası Af Örgütü de, ülkede insan haklarının durumunun kötüleşebileceği endişesini dile getirdi.

Mısır'da Hüsnü Mubarek'in devrilmesini takiben ülkenin demokratik seçimle göreve gelen ilk devlet başkanı olan Muhammed Mursi 2013 yılındaki protesto gösterilerinin ardından Sisi tarafından darbeyle görevden alınarak hapsedilmişti. Eski General El Sisi 2014'teki devlet başkanlığı seçiminde, oyların yaklaşık yüzde 97’sini alarak seçilmişti. 2018 yılındaki seçimlerde de yüzde 97'den fazla oy almıştı.

AFP, SSB/JD

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