Mısır’da altı Arap ülkesinden ortak askeri tatbikat

Beş Arap ülkesinin kara, hava ve deniz kuvvetlerinin Mısır silahlı kuvvetleri ile düzenlenecek ortak askeri tatbikata katılacağı bildirildi. Mısır ordusunun yaptığı açıklamada, "Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Bahreyn ve Ürdün'ün 3-16 Kasım tarihlerinde Mısır'ın batısında yapılacak 'Arap Kalkanı' adlı askeri tatbikata katılacağı” belirtildi. Lübnan ve Fas'ın da tatbikatta gözlemci olarak yer alacağı açıklandı.

Ordunun açıklamasında tatbikatın amacının dost ülkelerle ilişkileri geliştirmek, ülkeler arasında askeri bağlantılar oluşturmak ve ortak tehditlere karşı ortak bir duruş sergilemek olduğu belirtildi.

Mısır hükümetine yakınlığıyla bilinen El Ahram gazetesi tatbikatın "şu ana kadar düzenlenmiş en büyük Arap askeri tatbikatı” olacağını kaydetti.

Söz konusu açıklama, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun tatbikata katılacak olan altı ülkenin yanı sıra Umman ve Katarlı mevkidaşlarıyla gerçekleştirdiği buluşmadan yaklaşık bir ay sonra geldi. Eylül ayı sonunda New York'ta gerçekleştirilen buluşmada ABD'nin İran'a karşı "Ortadoğu Stratejik İttifakı” adlı bir Sünni Müslüman ittifakı oluşturulması fikrinin geliştirilmesi ele alınmıştı.

Mısır ordusunun açıklamasında ABD'deki toplantı ile ortak askeri tatbikat planları arasında bir bağ kurulmadı.

2015'te Mısır'daki Arap Birliği Zirvesi'nde "Arap NATO'su” olarak anılan ortak bir Arap gücü oluşturma planı üzerinde mutabık kalınmıştı. Ancak Genelkurmay Başkanlarının söz konusu askeri gücün detaylarını görüşeceği toplantı son anda iptal edilmiş, yeni bir toplantı tarihi ise belirlenmemişti. "Arap NATO'su”nun merkezinin Suudi Arabistan'da bulunması ve Mısır tarafından yönetilmesi öngörülüyordu.

dpa,AP/SÖ,DÇÜ

© Deutsche Welle Türkçe