 Mısır′da 75 kişiye idam cezası | DÜNYA | DW | 28.07.2018

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DÜNYA

Mısır'da 75 kişiye idam cezası

Müslüman Kardeşler'in 2013'te Kahire'de Muhammed Mursi'ye destek için düzenlediği eyleme yönelik davada 75 kişiye idam cezası verildi.

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Mısır'da mahkeme, Müslüman Kardeşler'in yöneticilerinden Muhammed el Biltaci ve Müslüman Kardeşler'in siyasi kanadı Hürriyet ve Adalet Partisi Genel Başkan Yardımcısı İsam el Aryan'ın da aralarında olduğu 75 kişiye idam cezası verdi. 31'i firari 75 sanık, 2013'te Kahire'deki Rabiatul Adeviyye Meydanı'nda başlattıkları oturma eylemi nedeniyle yargılanıyordu. Kasten adam öldürmek ve güvenlik güçlerine karşı gelmekle suçlanan sanıklar hakkında verilen idam kararı, görüşü alınmak üzere müftüye sevk edildi. 

Mısır'da yasalar, idam dosyalarının karara bağlanmadan önce müftüye gönderilmesini öngörüyor. Mahkeme, müftünün kararının ardından son sözünü söylüyor. 

739 sanığın yargılandığı davada tüm sanıklar hakkındaki kararın 8 Eylül'de açıklanması bekleniyor.

Mısır'ın demokratik yolla seçilen ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin Temmuz 2013'te Abdülfettah el Sisi tarafından devrilmesinin ardından Müslüman Kardeşler destekçileri Kahire'de eylem başlatmıştı. Uluslararası Af Örgütü'nün verilerine göre yaklaşık bir ay süren Rabiatul Adeviyye Meydanı'ndaki eylemlerde güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu 800'den fazla protestocu hayatını kaybetmişti. 

dpa,rtr/ÖA,BW

@Deutsche Welle Türkçe 

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