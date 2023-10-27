Mısır'a füze düştü: 6 yaralı

Mısır'da İsrail sınırı yakınlarındaki Taba kasabasında bir sağlık merkezi ve idari binaya füze isabet ettiği bildirildi.

Mısır merkezli haber sitesi El-Kahire News, Cuma gecesi, kaynaklarına dayandırarak verdiği haberde, olayda altı kişinin yaralandığını bildirdi. Ancak haberde daha fazla ayrıntı verilmedi.

Olayın, İslamcı Hamas'ın 7 Ekim'deki terör saldırısına karşılık olarak Gazze Şeridi'ndeki hedefleri toplu halde bombalayan İsrail ordusu tarafından atılan bir füze sonucu meydana gelip gelmediği henüz netlik kazanmadı. İsrail ordusundan yapılan açıklamada olayın soruşturulduğu belirtildi.

Görgü tanıkları hastanenin isabet aldığını belirtiyor

AFP haber ajansına konuşan bazı görgü tanıkları füzenin bir hastaneye isabet ettiğini söyledi. Sosyal medyada yayınlanan fotoğraflarda da hasar görmüş bir bina ve tahrip olmuş araçlar görülüyor.

Gazze ile, İsrail tarafından kontrol edilmeyen tek sınır kapısına sahip olan Mısır, Hamas- İsrail çatışmalarında arabuluculuk yapan ülke olarak önemli bir rol oynuyor.

Geçen Pazar günü İsrail ordusu, Gazze Şeridi sınırındaki Mısır'a ait bir mevziye yanlışlıkla tank ateşi açıldığını açıklamıştı. Mısır olayda bazı askerlerin hafif şekilde yaralandığını duyurmuştu.

Kızıldeniz sahilindeki Taba kasabası popüler bir tatil beldesi. Taba, İsrail'in Aylat kentine de çok yakın.

AFP,dpa,Reuters/TY,EC

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