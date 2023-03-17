Mısır'a 11 yıl aradan sonra ilk ziyaret

Çavuşoğlu 11 yıl aradan sonra Mısır'ı ziyaret eden ilk Dışişleri Bakanı olarak Mısırlı mevkidaşı Samih Şukri ile bir araya gelecek.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Cumartesi günü Mısır'a resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Çavuşoğlu'nun Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri'nin davetine icabetle Mısır'a resmi bir ziyaret gerçekleştireceği belirtildi. Açıklamada, iki bakanın görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunmayı öngördüğü ifade edildi.

Bakan Çavuşoğlu, 11 yıl aradan sonra Mısır'ı ziyaret edecek ilk Dışişleri Bakanı olacak.

Mısır Dışişleri Bakanı Şukri, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 27 Şubat'ta dayanışma ve taziye için Türkiye'yi ziyaret etmişti. Mısır, depremzedeler için Türkiye'ye yardım da göndermişti.

Şukri'nin ziyareti iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleşmesi yönünde atılan önemli bir adım olarak değerlendirilmişti.

Çavuşoğlu da ziyaret sonrasındaki açıklamasında "Bildiğiniz gibi Mısır ile ilişkilerimizde yeni sayfalar açıyoruz. Doha’da Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan ile Devlet Başkanı Sisi’nin görüşmesi son derece verimliydi" ifadelerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2022 Dünya Kupası açılışı için gittiği Katar'da Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile tokalaşarak, bir görüşme gerçekleştirmişti.

Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından desteklenen Müslüman Kardeşler hareketinden Muhammed Mursi'nin Abdülfettah el Sisi liderliğindeki ordunun askeri müdahalesiyle devrildiği 2013 yılında bozulmuştu. 2021 yılında ise iki ülke arasında ilişkilerin yeniden normalleştirilmesi yönündeki çabalar hız kazanmıştı.

DW/JD, EC