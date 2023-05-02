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Türkiye'nin Kahire BüyükelçiliğiFotoğraf: Pan Chaoyue/Xinhua/IMAGO
Politika

Mısır vizesi sınırda alınabilecek

3 saat önce

Mısır'a seyahat edecek Türk vatandaşları bugünden itibaren sınırda vize alabilecek.

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Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan duyuruda Türkiye'den Mısır'a seyahat edecek Türk vatandaşlarının bugünden itibaren gümrük kapılarında vize almalarının mümkün olacağı kaydedildi.

Bakanlık’ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi:

"Mısır'a seyahat edecek vatandaşlarımız bundan böyle Mısır sınır kapılarından vizelerini alabilecektir. Hayırlı olsun."

10 yıldan sonra bir ilk

Türkiye'nin Kahire Maslahatgüzarı Büyükelçi Salih Mutlu Şen 16 Nisan'da yaptığı sosyal medya paylaşımında, "Türk vatandaşlarının Mısır'a girişlerinde sağlanan vize kolaylığından sonra, Charter uçakla gelecek turist kafilesinin 19 Nisan'da İzmir'den Kahire'ye ulaşması bekleniyor. Bu 10 yıldan sonra bir ilk" açıklamasını yapmıştı.

Türkiye- Mısır yakınlaşması

Türkiye ile Mısır, Kaddafi'nin devrilmesinin ardından Libya'da da farklı tarafları desteklemiş ve bu nedenle de ikili ilişkileri oldukça gergin bir dönemden geçmişti.

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ülkesi adına taziyede bulunmak üzere 27 Şubat'ta Türkiye'ye gelmiş ve ziyareti esnasında Çavuşoğlu'nu Mısır'a davet etmişti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da 18 Mart 2023'te Mısır'ın başkenti Kahire'de Mısırlı mevkidaşı Samih Şukri ile bir araya gelmişti. 

Çavuşoğlu'nun Mısır ziyareti, Türkiye'nin Mısır'a bu seviyede 11 yıl aranın ardından yaptığı ilk ziyaret olma özelliğini taşıyor.

DW,ANKA/TY,EC

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