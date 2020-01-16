 Mısır terör listesine medya kuruluşlarını da eklemek istiyor | DÜNYA | DW | 27.01.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

DÜNYA

Mısır terör listesine medya kuruluşlarını da eklemek istiyor

Mısır'da terörle mücadele yasasının kapsamı genişletilmek isteniyor. Buna göre Müslüman Kardeşler örgütüne destek veren medya kuruluşlarının da terör listesine alınması planlanıyor.

Mısır parlamentosunda yeni yasa tasarısıyla ilgili tartışmalar devam ediyor

Mısır parlamentosunda yeni yasa tasarısıyla ilgili tartışmalar devam ediyor

Mısır parlamentosunda ülkedeki terörle mücadele yasasının sertleştirilmesi tartışılıyor. Hazırlanan yeni yasa tasarısıyla hükümetin terör grupları ya da terörü finanse eden gruplara yönelik hukuki tanımlamayı genişletmek istediği belirtiliyor.

Mısır gazetesi El Ahram'ın haberine göre, 2015 yılında kabul edilen yasada yer alan terör grubu listesine eklemeler yapılması da planlanıyor. Habere göre, bu listeye Müslüman Kardeşler'e ait olan ve Katar ile Türkiye'den faaliyet gösteren televizyon kanallarının da alınması görüşülüyor.

Haberde, şiddete çağrı yapan radyo kanalları ve sosyal medya kullanıcılarının da söz konusu terör grupları listesine alınacakları iddia edilddi.

"Terörist" olarak sınıflandırılanlara yaptırımlar

Terörle mücadele yasası kapsamında listede "terörist" olarak sınıflandırılacak kişilerin, devlet yardımlarının da kesilmesi öngörülüyor. Örneğin söz konusu kişiler gıda yardımı alıyorsa, yasa uyarınca bu yardımlar kesilecek.

Ayrıca söz konusu listeye girecek kişilerin pasaportlarının geri alınması, kamudaki görevlerinin sonlandırıması ve siyaset içinde yer almalarının engellenmesi de öngörülüyor. Yine bu listeye girecek kişilerin mal varlıklarının da dondurulacağına yer verildi.

AA'ya baskın düzenlenmişti

Önerdiğimiz linkler

Mısır Başsavcılığı, Kahire'de gözaltına alınan Anadolu Ajansı çalışanlarının serbest bırakılması için talimat verdi. Sınır dışı edilen Türk çalışan Hilmi Balcı, Türkiye'ye döndü. (17.01.2020)

Mısır İçişleri Bakanlığı, dört AA çalışanının gözaltına alınmasına ilişkin yaptığı açıklamada, ajansın Kahire'deki ofisinin "yalan" ve "olumsuz" bilgi yaydığını belirtti. (16.01.2020)

Mısır'da polisin Anadolu Ajansı Kahire Bürosu'na baskın düzenleyerek çalışanları gözaltına almasına Ankara'dan tepki geldi. Mısır'ın Ankara'daki maslahatgüzarı Dışişleri'ne çağrıldı. (15.01.2020)

Mısır'da Ocak ayı ortasında Anadolu Ajansı'nın Kahire bürosuna baskın düzenlenmişti. Ajansın biri Türk üçü Mısır vatandaşı olan çalışanları gözaltına alınmıştı.

Mısır İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, baskın ve gözaltının gerekçesinin, söz konusu büronun "yalan" ve "olumsuz" bilgi yayması olduğunu belirtmişti. Türkiye Dışişleri Bakanlığı ise yazılı açıklamasında olayı kınamış ve büro çalışanlarının serbest bırakılmalarını istemişti.

DW,KNA/GA,HS

© Deutsche Welle Türkçe

 

Benzer içerik

Faruk Logoglu | Ehemaliger Abgeordneter im türk. Parlament

Loğoğlu: "Ankara Mısır'la acil diyalog açılımı yapmalı" 16.01.2020

Ankara, Libya'daki krize çözüm ararken barış karşıtı gösterdiği Hafter'e destek veren Mısır'la da karşı karşıya geldi. Mısır polisinin Anadolu Ajansı çalışanlarını gözaltına alması Ankara-Kahire gerilimini tırmandırdı.

Türkei l Erdogan will Truppen nach Libyen schicken - Militär

Mısır ve Türkiye Libya'da karşı karşıya 08.01.2020

Libya krizinde Türkiye ve Mısır'ın çıkarları karşı karşıya geldi. Mısır'da Türkiye'nin Libya'ya asker göndermesinden duyulan rahatsızlık büyük.

Katar Recep Tayyip Erdogan, Präsident, Türkei | mit Emir Tamim bin Hamad Al Thani

Katar: Türkiye’ye asla sırt çevirmeyeceğiz 16.12.2019

Katar Dışişleri Bakanı el Sani, Suudi Arabistan ile ilişkileri normalleştirme sürecinde Türkiye’ye sırt çevirmeyecekleri mesajı verdi. Riyad, Katar’daki Türk askeri üssünün kapatılmasını talep ediyor.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

China l Militärparade zur Feier des 70. Jahrestages der Gründung der Volksrepublik China (picture alliance/Photoshot/L. Xiao)

SIPRI: Çin dünyanın ikinci büyük silah üreticisi

SIPRI raporuna göre Çin Halk Cumhuriyeti dünyanın en büyük ikinci silah üreticisi. Her yıl ilk yüz şirketin listesini hazırlayan araştırmacılar, daha önce Çin'den veri elde edememişti.  

FOTO-GALERİ

Haftstrafe für Mörder von Hrant Dink (picture alliance / dpa)

Hrant Dink davasında neler yaşandı?

Gazeteci Hrant Dink’in öldürülmesinin üzerinden 13 yıl geçti.  