Mısır tünelde gaz kullanarak Filistinlileri öldürdü iddiası

Aralarında Gazze Şeridi’ni yöneten Hamas'ın da bulunduğu bazı Filistinli gruplar, Mısır Ordusu’nun, sınırdaki gizli bir yer altı tünelinde zehirli gaz kullanarak üç Filistinlinin ölümüne neden olduğunu iddia etti. Söz konusu gruplar, iddiaların araştırılması amacıyla soruşturma başlatılmasını talep ediyor.

Kahire yönetimi ise ordusuna yöneltilen suçlamalara dair açıklama yapmadı. Filistinli grupların iddialarına göre ölen üç Filistinli, sınırdaki gizli yer altı tünelini kullandıkları sırada zehirli gaza maruz kaldılar.

Mısır’ın da desteklediği Gazze Şeridi’ne yönelik yaptırımların sertleştirildiği 2007’den bu yana Filistinli grupların devamlı yer altı tünelleri kazarak iki ülke arasında kaçak geçiş ve kaçakçılık yaptığı ileri sürülüyor. Kaçırılan mallar arasında silahların yanı sıra, ilaç ve gıda gibi farklı temel ürünlerin de olduğu belirtiliyor.

Hamas terör örgütleri listesinde

Mısır Ordusu, son yıllarda tespit ettiği, kaçakçılık yapılan bu tür tünelleri içine su pompayalarak veya başka yollarla kullanılmaz hale getirdi.

Hamas, Gazze Şeridi’ne yönelik yaptırımların tamamen kaldırılmasını talep ederken, Gazze Şeridi’nde yaşayan 2 milyon insan da söz konusu yaptırımlar nedeniyle olumsuz koşullarda yaşam mücadelesi veriyor. Gazze Şeridi’ne ambargo uygulayan İsrail ve Mısır ise bunu güvenlik gerekçesiyle uyguladığını dile getiriyor.

Hamas, İsrail, Avrupa Birliği (AB) ve Amerika Birleşik Devletleri (ABD) tarafından terör örgütü olarak nitelendirilen bir örgüt. İsrail ile Hamas arasında geçen Mayıs ayında 11 gün süren şiddetli çatışmalar meydana gelmiş, Mısır hükümetinin arabuluculuğuyla 21 Mayıs’ta sağlanan ateşkes sonrasında bölgede yeniden sükunet sağlanmıştı.

dpa / ETO,ET

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