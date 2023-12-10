Mısır sandık başında: Favori Sisi

Mısır'da cumhurbaşkanlığı seçimleri için oy verme işlemi Cumartesi sabahı itibarıyla başladı. 67 milyon Mısırlı seçmen, gelecekteki cumhurbaşkanlarını belirlemek için üç gün boyunca sandığa gidecek.

Başkent Kahire'de oy verme işleminin yapıldığı okullarda yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı bildirildi.

Kahireliler Pazar sabahı, seçimlerin yapıldığı okulların önünde uzun kuyruklar oluşturdu Fotoğraf: KHALED DESOUKI/AFP/Getty Images

Seçimleri 69 yaşındaki Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi'nin kazanmasına ve böylece görevdeki üçüncü dönemine başlamasına kesin gözüyle bakılıyor. Oy pusulasında Sisi'nin yanı sıra üç isim daha yer alsa da, söz konusu adayların hiçbirinin seçimi kazanma olasılığının olmadığı belirtiliyor. Merkez sol çizgideki Mısır Sosyal Demokratik Partisi Genel Başkanı Ferid Zahran, liberal çizgideki Vefd Partisi'nin lideri Abdussened Yemame ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Hazim Ömer, Sisi'nin kağıt üzerindeki rakipleri.

Sisi, 2014 ve 2018 yılındaki seçimlerin her ikisinde de yüzde 96'şar oy oranıyla birinci sırada gelmişti. Son seçimlerde kaydedilen yüzde 41 civarındaki düşük katılım oranının ardından, şimdiki seçimlere katılım oranının, Sisi'ye toplumsal desteğin sınanması açısından önem taşıdığı kaydediliyor.

Öte yandan gözlemciler, Mısırlıların son haftalarda İsrail ve Hamas arasındaki savaşla meşgul olduğunu ve savaşın seçim kampanya sürecini gölgelediğini belirtiyor.

Seçim sonuçlarının 18 Aralık'ta açıklanması bekleniyor.

Mısırlı bir vatandaş, Kahire'de oyunu kullanırken Fotoğraf: KHALED DESOUKI/AFP/Getty Images

"Adil bir seçim olmayacak"

Mısırlı gazeteci ve activist Halid Davud, seçimler vesilesiyle yayınladığı paylaşımda, ülkede "özgürlüklerin baskı altına alındığını, devletin medyayı tamamıyla kontrol ettiğini ve güvenlik kurumlarının muhalefetin sokağa çıkmasını engellediğini" ifade etti. Davud, "Kendimizi kandırmayalım. Seçimler ne güvenilir ne de adil olacak" diye konuştu.

Yaklaşık 106 milyon kişilik nüfusa sahip Mısır, ekonomik krizle boğuşuyor. Mısır Lirası, son dönemde değerinin yarısını kaybetti ve enflasyon yüzde 40 seviyesine çıktı. Mısırlıların yaklaşık üçte ikilik kısmının yoksulluk sınırında veya bu sınırın altında yaşadığı belirtiliyor.

Geçmişte Mısır Kara Kuvvetleri Genel Komutanı olan Sisi, 2013 yılında demokratik olarak seçilmiş hükümeti deviren askeri darbenin başında yer almıştı. Sisi, Müslüman Kardeşler hareketinden Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin devrilmesinin ardından Cumhurbaşkanı olmuştu. Sisi’nin liderliğinde, terörle mücadele adı altında binlerce aktivist ve blog yazarı tutuklandı.

AFP / BÜ,ET

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