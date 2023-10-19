Mısır Refah Sınır Kapısı'nı yardımlara açıyor

Mısır, Refah Sınır Kapısı'nın Gazze'ye yönelik insani yardımlar için açılması konusunda ABD ile anlaştı. Geçişlerin yakında başlaması bekleniyor.

Mısır Cumhurbaşkanı Sözcüsü Ahmed Fehmi, Cumhurbaşkanı Abdülfettah el Sisi ve ABD Başkanı Joe Biden'ın Gazze Şeridi'ne insani yardımlar için Refah Sınır Kapısı'nın kalıcı olarak açılması konusunda anlaştığını açıkladı. Fehmi, girişlerin ne zaman başlayacağı konusunda tarih vermedi.

Refah Sınır Kapısı, Gazze Şeridi'ni İsrail dışında başka bir ülkeye bağlayan tek sınır kapısı.

Biden da İsrail ziyareti sonrası ABD'ye dönüşü sırasında yaptığı açıklamada, Refah'tan ilk aşamada 20 yardım TIR'ının geçeceğini, ardından da devamının gelebileceğini söyledi. Biden, AB ve ABD'nin terör örgütleri listesindeki Hamas'ın yardım malzemelerine el koyması durumunda ise geçişlerin durdurulacağına dikkat çekti.

Refah Sınır Kapısı Fotoğraf: Firas al-Shaer/UPI Photo via Newscom/picture alliance

Beyaz Saray'ın verdiği bilgilere göre geçişler Cuma günü başlayabilir.

Mısır ve Biden'ın açıklamaları öncesinde İsrail de blokaj uyguladığı yardım geçişlerine izin vereceğini duyurmuştu. İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun bürosundan yapılan açıklamada, İsrail'in Biden'ın Gazze'nin güneyindeki sivil halka gıda, su ve ilaç sağlanmasına ilişkin çağrısına karşı çıkmayacağı belirtilmişti. Açıklamada, Mısır'ın yardımların Hamas'ın eline geçmesini engellemesi gerektiğine de işaret edilmişti.

Gazze'ye 7 Ekim'den bu yana yardım ulaştırılamıyor

İsrail üzerinden Gazze Şeridi'ne ulaşan insani yardımlar, Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırısından sonra durduruldu. İsrail, Hamas'ın elindeki yaklaşık 200 rehineyi bırakmadan geçişlerin açılmayacağını söylüyor. İsrail tarafındaki Erez ve Kerem Şalom sınır kapıları Gazze ve İsrail'i birbirine bağlıyor.

Mısır da Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırısının ardından sınırın Gazze tarafı İsrail ordusunca bombalandığı için Refah kapısını kapalı tutuyordu.

Gazzelilere 7 Ekim'den bu yana yardım ulaştırılamıyor Fotoğraf: MOHAMMED ABED/AFP/Getty Images

Gazze Şeridi'nin güneyini Mısır'ın Sina Yarımadası'na bağlayan Refah Sınır Kapısı'nın Mısır tarafında ilaç, gıda, su ve insani yardım yüklü yüzlerce kamyon bekliyor. Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) göre, 300 bin kişiye yetecek kadar malzeme sınır kapısından Gazze'ye girmeye hazır.

İsrail'in Gazze'ye uyguladığı abluka nedeniyle bölgede su, yiyecek ve yakıt sıkıntısı yaşanıyor.

AFP,dpa/HS,CÖ

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