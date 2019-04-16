 Mısır eski Cumhurbaşkanı Mursi öldü | DÜNYA | DW | 17.06.2019

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DÜNYA

Mısır eski Cumhurbaşkanı Mursi öldü

Mısır devlet televizyonu, 2013'te askeri müdahaleyle devrilen Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin hayatını kaybettiğini duyurdu. Mahkemede yere yığılan Mursi'nin kısa süre sonra öldüğü bildirildi.

Muhammed Mursi

Muhammed Mursi

Mısır eski Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin hayatını kaybettiği duyuruldu. Mısır devlet televizyonunun haberine göre, 67 yaşındaki Mursi, yargılandığı casusluk davası kapsamında yapılan duruşmada bayıldı. Mursi'nin kısa süre sonra da yaşamını yitirdiği belirtildi.

AFP'ye bilgi veren bir mahkeme yetkilisi, "Baygınlık geçirdiğinde 20 dakikadır hâkim karşısında konuşuyordu" dedi.

Devlet televizyonu, başkent Kahire'deki duruşma sırasında ölen Mursi'nin cansız bedeninin hastaneye götürüldüğünü bildirdi.

Mursi'nin oğlu Ahmed Mursi de Facebook'ta yaptığı paylaşımda, babasının ölümünü doğruladı.

Mısır'ın demokratik yolla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı olarak bilinen Mursi, yaklaşık bir yıl görevde kaldıktan sonraTemmuz 2013'te askeri müdahaleyle devrilmişti. O tarihten beri cezaevinde olan Mursi, çok sayıda davada yargılanıyordu.

Erdoğan'dan taziye mesajı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mursi'nin ölümünün ardından İstanbul'da gazetecilere yaptığı açıklamada, "Mursi kardeşimize, şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.

Erdoğan, Twitter'dakl Arapça hesabından da bir mesaj paylaştı.

DW,rtr,AP,AFP,dpa/CÖ,GA

© Deutsche Welle Türkçe

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