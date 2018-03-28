Mısır devlet televizyonu: Mursi’nin ölüm nedeni kalp krizi

Mısır devlet televizyonu, yargılandığı casusluk davası kapsamında yapılan duruşmada yere yığıldıktan kısa süre sonra hayatını kaybeden eski Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’nin ölüm nedenini kalp krizi olarak açıkladı.

Mısır’ın seçim yoluyla göreve gelen ilk Cumhurbaşkanı olarak bilinen Mursi, 2013’ün Temmuz ayında askeri darbeyle devrildiğinden bu yana cezaevindeydi. Mursi’nin söz konusu duruşmada hakim karşısında konuşmaya başladıktan beş dakika kadar sonra baygınlık geçirdiği, hastaneye kaldırıldıktan kısa süre sonra da hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

Müslüman Kardeşler’in kurduğu Özgürlük ve Adalet Partisi'nden yapılan açıklamada, yıllardır cezaevinde bulunan eski Cumhurbaşkanının "yavaş yavaş öldürüldüğü" ve "bir cinayetin söz konusu olduğu" belirtildi. Partiden yapılan açıklamada sağlık durumu kötü olan Mursi'nin cezaevindeki koşullarına dikkat çekilerek, "Onu beş yıl tek kişilik hücrede tuttular, aldığı ilaçların tamamını vermediler, tıpkı doğru dürüst yemek verilmediği gibi" denildi.

Mısır devlet televizyonu, Mursi’nin bir süredir tekrarlayan bir tümörden dolayı tedavi gördüğünü kaydetti.

Mursi’nin avukatlarından Abdül Menem Abdül Maksud Reuters’a yaptığı açıklamada, 67 yaşındaki eski Cumhurbaşkanının sağlık durumunun kötüye gitmesi nedeniyle tedavi için defalarca dilekçe verdiklerini, bunlardan bazıları kabul edilirken bazılarının ise geri çevrildiğini söyledi.

Daha önce de İnsan Hakları İzleme örgütü (HRW) Ortadoğu Direktörü Sarah Leah, Mısır hükümetini Mursi’nin tedavisini engellemekle suçlamıştı.

Mursi’nin oğlu Ahmet Mursi Facebook sayfasından babasının Kahire’de toprağa verildiğini duyururken, Uluslararası Af Örgütü de yetkililerden Mursi’nin ölümüne ilişkin derhal soruşturma başlatılmasını talep etti.

AFP, rtr, dpa / SÖ, HT

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