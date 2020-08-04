 Mısır da ″Türkiye modeli″ istiyor | AVRUPA | DW | 06.08.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

AVRUPA

Mısır da "Türkiye modeli" istiyor

Almanya'nın Türkiye'deki turistik dört bölge için seyahat uyarısını şartlı biçimde kaldırmasından sonra Mısır da harekete geçti. Mısır'ın Berlin Büyükelçisi, kendi tatil beldeleri için de benzer uygulama talep ediyor.

default

Mısır da kendi turistik bölgelerine yönelik seyahat uyarısının kaldırılmasını talep ediyor. Berlin'deki Mısır Büyükelçisi Halid Celal Amdülhamid, Alman basınına, ülkesinde yeni koronavirüs rakamlarının düştüğüne ve sıkı tedbirler uygulandığına işaret ederek buna rağmen Almanya'nın Mısır'a yönelik seyahat uyarısının devam ettirmesinden yakındı.

Alman haber ajansı dpa'ya konuşan Büyükelçi Abdülhamid, ülkesinin neden Türkiye'den daha farklı muamele gördüğünü anlamadığını belirterek Alman hükümetine "Bize iyilik yapmanızı istemiyoruz. Söylediğimiz tek şey, ülkemizdeki duruma bakın ve bunu göz önünde bulundurarak gerçekçi ve makul bir karar verin" çağrısı yaptı. Abdülhamid, "Herşey ülkemize yönelik seyahat uyarısının doğru olmadığına işaret eder yönde" diye konuştu.

Mısır Büyükelçisi, ülkesinin, turistik beldelerini "güvenli bölge" ilan ettiğini, bunun Kızıldeniz, Hurgada, Şarm El-Şeyh ve Sina Yarımadası için geçerli olduğunu, bu bölgelerde enfeksiyon rakamlarının sıfırlandığını dile getirdi. Mısır, Avrupa Birliği ülkeleri içinde Alman turistlerin en çok tercih ettiği ülkelerden biri. Geçen yıl 1 milyon 800 bin Almanın tatilinini Mısır'da geçirdiği açıklanmıştı. Turizm, Mısır ekonomisinin yüzde 12'sine tekabül ediyor.

DW-Sendung Global 3000 Ägypten | Coronavirus

Avrupa içinde tersine gelişme

Öte yandan artan koronavirüs rakamları nedeniyle Avrupa kentlerine yönelik yeni seyahat uyarıları verildi. Çarşamba akşamı Almanya Dışişleri Bakanlığı, Belçika'nın ekonomi merkezi Antwerpen için yeni bir seyahat uyarısı yaptı ve bölgeye seyahatin tavsiye edilmediğini duyurdu. Alman Dışişleri, öncesinde de Lüksemburg ve aralarında Katalonya, Barcelona ve Costa Brava gibi sevilen turistik bölgelerin bulunduğu, İspanya'nın dört kentine seyahat edilmemesi yönünde uyardı.

Almanya Dışişleri Bakanlığının verdiği seyahat uyarısı prensipte bir seyahat yasağı niteliği taşımıyor, ancak pandemi sonucunda ortaya çıkacak sağlık, çalışma, sigorta ve benzeri sorunlarda hem vatandaşa hem de şirketlere hukuki çerçeve sunması açısından önem taşıyor. Örneğin bir ülkeye seyahat uyarısı verilmesi halinde satın alınmış uçak biletlerinin veya tatil paketlerinin kesintisiz iadesi mümkün oluyor. Bu nedenle riskli bölge ilan edilen ve seyahat uyarısı yapılan ülkelere Alman tur şirketleri tatil paketi satmaya yanaşmıyor. Ayrıca uyarıya rağmen riskli bölgelere gidenleri Alman hükümeti ülkeye geri getirmeyeceğini vurguluyor.

Antalya

Antalya

Türkiye'ye yönelik uyarı hangi şartlar altında kalkmıştı?

Mart ayında Almanya'da görülen korona pandemisi üzerine zaten uluslararası uçak seferleri durmuş, sadece başka ülkelerde mahsur kalan vatandaşların tahliyesi için özel uçak seferleri düzenlenmişti. Haziran ayında yapılan düzenleme ile Almanya, Temmuz itibarı ile Avrupa ülkelerinin çoğu için seyahat uyarısını kaldıracağını açıklamış, ancak aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 160'tan fazla ülkeye seyahat uyarısının ise devam edeceğini duyurmuştu. 31 Ağustos'a kadar sürecek olan bu uyarı özellikle yaz döneminde turizm beklentisi olan Türkiye ve Mısır gibi ülkelerde hayal kırıklığı yaratmıştı.

Türkiye, Haziran ayından itibaren uyguladığı turizm konsepti ile Alman hükümetini ikna etmeye çabaladıysa da 4 Ağustos Salı gününe kadar Türkiye riskli bölgeler kategorisinde yer almaya devam etti. Salı günü ise Almanya Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'de önemli turistik bölgelerin bulunduğu dört kente yönelik kısmi ve şartlı bir uygulama ile seyahat uyarısını kaldırdı. Buna göre İzmir, Manisa, Aydın ve Antalya'ya gidecek kişilerin dönmeden önceki 48 saat zarfında korona testi yaptırmaları ve testin pozitif çıkması halinde Türkiye'de tedavi olma veya karantinaya girme zorunluluğu geldi. Şimdiye kadar ise Türkiye'den dönüşlerde Alman havalimanları, kara sınırları ve garlarında gönüllü korona testleri üsretsiz olarak uygulanabiliyordu ve virüs tespiti halinde vatandaşlar da evinde karantinaya giriyor veya ülkesinde tedavi oluyordu. Bu nedenle Türkiye'ye yönelik seyahat uyarısının şartlı biçimde kısmen kaldırılması vatandaşlar ve turizm acentaları tarafından daha olumsuz sonuçlara yol açtığı gerekçesiyle eleştiriliyor.

dpa/ ETO, HS

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Almanya Türkiye'ye seyahat uyarısını kısmen kaldırdı

Almanya Türkiye’ye yönelik seyahat uyarısını kısmen kaldırdı. Dışişleri Bakanlığı uyarının 4 Ağustos tarihinden itibaren İzmir, Aydın, Muğla ve Antalya için geçerli olmadığını duyurdu.  

Almanya’dan İspanya için bölgesel seyahat uyarısı

Alman Dışişleri Bakanlığı, koronavirüs vakalarının artması nedeniyle İspanya’nın Katalonya, Navarra ve Aragon bölgeleri için seyahat uyarısında bulundu.  

Turizm konusunda Türkiye'ye umut veren açıklama

Alman hükümetinin turizm sorumlusu Thomas Bareiß, Türkiye’ye seyahat uyarısının kalkabileceği yönünde, umut veren bir açıklama yaptı.  

Maas'tan Çavuşoğlu'na: Uyarıyı gözden geçireceğiz

Berlin'de temaslarda bulunan Çavuşoğlu, AB'nin Türkiye'ye yönelik seyahat uyarısının siyasi nedenlerle devam ettiğini savunarak uyarının kaldırılmasını talep etti. Maas da seyahat kararını gözden geçirecekleri söyledi.  

Benzer içerik

Türkei Touristen am Strand von Antalya

Almanya Türkiye'ye seyahat uyarısını kısmen kaldırdı 04.08.2020

Almanya Türkiye’ye yönelik seyahat uyarısını kısmen kaldırdı. Dışişleri Bakanlığı uyarının 4 Ağustos tarihinden itibaren İzmir, Aydın, Muğla ve Antalya için geçerli olmadığını duyurdu.

DEutschland | Schulbeginn in Mecklenburg-Vorpommern

Almanya'da okulların koronavirüs sınavı 04.08.2020

Mecklenburg-Vorpommern eyaletinde okullar açıldı. Korona salgınının gölgesinde başlayan yeni öğretim döneminde hangi tedbirler alındı? Endişeye gerek var mı? İşte merak edilen soruların yanıtları:

Deutschland Familiennachzug - Migration

Almanya'da aile birleşimine pandemi darbesi 31.07.2020

Koronavirüs salgını aile birleşimini de zora soktu. Salgın döneminde Almanya’daki aile üyelerinin yanına yerleşilmesi için verilen aile birleşimi vizelerinde rekor düşüş yaşandı.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Almanya'nın Avrupa'dan Sorumlu Devlet Bakanı Michael Roth

Alman bakan: Türkiye ile diyalog devam ettirilmeli

Almanya'nın Avrupa'dan Sorumlu Devlet Bakanı Roth, Türkiye ile diyaloğun devam ettirilmesi gerektiğini söyledi. Roth, ayrıca Türkiye'de yaşanan sorunların Almanya'ya sıçramaması uyarısında bulundu.  

FOTO-GALERİ

default

Fotoğraflarla Beyrut'taki korkunç patlama

Lübnan'ın başkenti Beyrut'a sarsan patlamada en az 100 kişi hayatını yitirdi, binlerce de yaralı var.  