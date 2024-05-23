Mısır arabulucukluktan çekilmekle tehdit etti

Mısır'ın, İsrail ve Hamas arasında ateşkes sağlanması için sunulan bir öneriyi değiştirdiği iddia edildi. Suçlamaları geri çeviren Mısır, müzakerelerden çekilmekle tehdit ediyor.

İsrailve Hamas arasındaki ateşkes önerisini istişare etmeden değiştirdiği iddia edilen Mısır, arabuluculuk rolünü gözden geçirmek ve müzakerelerden çekilmekle tehdit etti.

Mısır Enformasyon Dairesi Başkanı Diya Raşvan, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Mısır'ın arabulucu olarak barış çabalarından tamamen çekilebileceğine işaret ederek "Gerçeklerle çelişen iddialarla Mısır'ın arabuluculuk çabalarına ve rolüne şüphe düşürmeye, hakaret etmeye yönelik devam eden girişimler sadece Gazze'deki ve bölgedeki durumu daha da karmaşıklaştırmaya yol açacak. Bu, Mısır tarafının çatışmadaki arabuluculuk rolünden tamamen çekilmesine sebep olabilir" ifadelerini kullandı.

Mısır'ın tepkisi neden?

Mısır'ın tepkisi, Salı günü ABD'li yayın kuruluşu CNN'de yer alan bir iddiaya dayanıyor. Buna göre Mısır istihbaratı İsrail tarafından kabul edilen ateşkes önerisini istişare etmeden değiştirdi ve Hamas'tan yeni talepler ekledi. Haberde, Hamas'ın 6 Mayıs'ta kabul ettiği anlaşmaABD ve Katarlı arabulucular değerlendirildiğinde teklifin ilk haliyle örtüşmediğini fark ettiği belirtildi. Bunun da müzakerelere katılan yetkililer arasında öfkeye neden olduğu ve görüşmeleri çıkmaza soktuğu aktarıldı.

Mısır iddiaları kategorik olarak redderken CNN, Mısırlı yetkililerin açıklamalarına ilişkin bir yorum yapmadı.

İsrail ve Hamas, 7 Ekim'de Hamas'ın İsrail'e yönelik saldırısı sırasında Gazze Şeridi'nde kaçırılan rehinelerin serbest bırakılması ve ateşkes sağlanması için aylardır dolaylı görüşmeler yürütüyor. Katar, ABD ve Mısır da arabulucu olarak hareket ediyor. Hamas, Avrupa Birliği ve ABD'nin terör örgütleri listesinde yer alıyor.

dpa,Reuters/HS,MUK

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