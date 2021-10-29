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Müzik

Müzik, sanatsal bir form. Sesin biçim ve anlamlı titreşimler kazanmış hâli.

DW Türkçe'nin müzik ile ilgili aktardığı haber, yorum ve multimedya içeriklerini bu sayfada toplu halde bulabilirsiniz.

Misafir işçilikten müzisyenliğe | Almanya'da Türkçe rap'in doğuşu 29.10.2021

Türkiye-Almanya arasındaki İşgücü Antlaşması ile misafir işçi konumunda Almanya'ya yerleşen Türkler, beraberlerinde şiirlerini ve şarkılarını da getirdi. Ancak 90'lı yılların ırkçı saldırıları ile bugün Berlin'den İstanbul'a yayılan yeni bir müzik türü, Türkçe rap ortaya çıktı. Cartel grubundan Erci E. DW Türkçe'ye konuştu.

29.09.2020, Patna, Indien, Just before the Assembly elections markets are busy places and traffic jams are common in capital town of Patna. // Redakteur: Mahesh Jha

Hindistan'da araba kornaları müzik çalacak 05.10.2021

Hindistan trafikte araçların kornalarının yol açtığı gürültü kirliliğine son vermek için alışılmadık bir yöntem buldu. Araba kornalarının müzik aleti sesi vermesini zorunlu hale getiren bir yasal düzenleme planlanıyor.
ARCHIV - 10.04.2002, Griechenland, Athen: Der griechische Komponist Mikis Theodorakis, der ein palästinensisches Tuch über den Schultern trägt, spricht während des Open-Air-Konzerts zur Unterstützung des palästinensischen Volkes auf dem Syntagma-Platz. Mikis Theodorakis ist am 2. September im Alter von 96 Jahren in Athen gestorben, wie griechische Medien am 02.09.2021 übereinstimmend mitteilte. Foto: Louisa Gouliamaki/epa/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Yunan besteci Mikis Theodorakis yaşamını yitirdi 02.09.2021

1964 yılında "Zorba" filminin müziklerini yaparak tüm dünyada üne kavuşan Mikis Theodorakis, Türkiye'de de Zülfü Livaneli ile birlikte çok sayıda konser vermiş ve Türk-Yunan dostluğunun gelişmesi için çaba göstermişti.

Zu sehen: Zeynep Gedizlioglu, Komponistin. Co: Dan Safier. Das Bild darf für die Berichterstattung kostenfrei benützt werden.

Zeynep Gedizlioğlu: "Müziğin kendisinin bir cinsiyeti yok" 01.09.2021

Almanya'da hatırı sayılır ödüllerin sahibi olan besteci Zeynep Gedizlioğlu, Beethoven Festivali'ne ikinci kez konuk oldu. Gedizlioğlu, kadın sanatçılara desteğin "trend haline gelmeden'' devam etmesi gerektiği görüşünde.
DW Karikatur l Türkei, Nevsin ++++nur zur abgesprochenen Berichterstattung++++

Haftanın karikatürü 09.07.2021

Serkan Altuniğne DW Türkçe'nin YouTube kanalında yayınlanan Nevşin Mengü Soruyor programının bu haftaki konusunu çizdi.

DW Haber - 22.06.2021 22.06.2021

Sezgin Baran Korkmaz I "Kara paranın Türkiye ayağı soruşturulmalı", HDP iddianamesi: "Ölmüş insanlara siyasi yasak isteniyor", #Kusurabakıyoruz tepkisi: "Bunca sıkıntının üstüne bu cümle isyan ettirdi", tarımda artan maliyetler sofralara nasıl yansıyacak?
ANKARA, TURKEY - APRIL 26: Turkish President Recep Tayyip Erdogan makes a statement during a press conference following the cabinet meeting at the Presidential Complex in Ankara, Turkey on April 26, 2021. Aytac Unal / Anadolu Agency

Müzik kısıtlamasına tepki: #Kusurabakıyoruz 22.06.2021

Kademeli normalleşme adımları çerçevesinde müzik kısıtlamasının gece yarısına çekildiğini açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a #Kusurabakıyoruz etiketiyle sosyal medyada tepki gösterildi. Müzisyenlere göre uygulama keyfi.

Almanya'daki gençlerin dünyası: Spor, müzik ve sanat dolu 06.06.2021

Almanya’da gençler için öncelikli konular neler? Boş zamanlarını nasıl geçiriyorlar? Nelere değer veriyorlar? Rol modelleri kim? Rachel Stewart, Meet the Germans’ta bu hafta, Alman gençlerinin dünyasını ele alıyor.

Hasan Saltik, Türkei, Musiker Wer hat das Bild gemacht/Fotograf?: DHA (türkische Nachrichtenagentur) Foto ist von DHA, wir haben einen Abonnement, daher die Rechte sind frei für DW Türkisch

Dostları Hasan Saltık'ı anlattı: Yapacağı daha çok iş vardı 03.06.2021

Daha çok yaptığı müzik arşiv çalışmaları ile tanınan Kalan Müzik’in sahibi Hasan Saltık, 57 yaşında hayatını kaybetti. Dostları "Yapacağı daha çok iş vardı" diyerek üzüntüsünü dile getirdi.

Değerler Serisi: Sevin Okyay: Vallahi normal bir insanım! 07.05.2021

Gazeteci, edebiyatçı, çevirmen, sinema eleştirmeni, radyo programcısı, müzik ve spor yazarı… Sevin Okyay, "'10 parmağında 10 marifet" diye tarif edilebilecek sayılı insanlardan biri. Türkiye’nin ilk kadın sinema yazarı olarak bilinen Okyay, aynı zamanda Harry Potter serisi de dahil olmak üzere yüzlerce kitabı Türkçeye kazandırmış bir çevirmen.
Beyonce accepts the award for best R

Taylor Swift ve Beyonce Grammy’de tarih yazdı 15.03.2021

ABD'de, müzik dünyasının en prestijli ödülü olarak bilinen Grammy Ödülleri sahiplerini buldu. Kadın sanatçıların damga vurduğu ödül töreninde rekorlara imza atıldı.
American jazz pianist Chick Corea performs on stage during his concert at the Las Noches del Botanico Festival in Madrid, Spain, 26 July 2019. (Photo by Oscar Gonzalez/NurPhoto)

Cazın efsane ismi Chick Corea öldü 12.02.2021

Dünyaca ünlü caz piyanisti Chick Corea, yakalandığı kanser hastalığına 79 yaşında yenik düştü. Corea, 23 kez Grammy Müzik Ödülü'ne layık görülmüştü.

*******Achtung: Verwendung nur zur abgesprochenen Berichterstattung via Elmas Topcu, 15.01.2021

Hindemith Ödülü Mithatcan Öcal'ın 15.01.2021

Almanya’da her sene çağdaş bestecilere verilen Hindemith Ödülü’ne bu yıl İstanbul’da yaşayan kompozitör Mithatcan Öcal layık görüldü. Jüri, Öcal’ın müziğindeki derinliği, olgunluğu ve çeşitliliği övdü.

Müzisyenler yok sayıldıklarını düşünüyor 22.12.2020

Türkiye’de mart ayında açıklanan Covid-19 pandemisiyle beraber müzik sektörü derin bir sessizliğe gömüldü. Sektörün emekçilerinin deyimiyle “desteksiz ve kimsesiz bırakıldı”. Canlı performanslara ev sahipliği yapan mekanlar kapandı. Başta müzisyenler olmak üzere, işletmecisinden menajerine, sesçisinden ışıkçısına müzik sektöründen ekmeğini kazanan pek çok insan zor durumda kaldığını ifade ediyor.

Cahit Berkay: Ülkemizdeki en büyük sıkıntı sevgisizlik 02.12.2020

Cahit Berkay, yarım asırdır sanatla iç içe. Bugün hâlâ başta "Selvi Boylum Al Yazmalım" olmak üzere yıllar önce yaptığı film müzikleri dinleniyor. Kurucuları arasında yer aldığı "Moğollar" grubunun gençlerle bir araya geldiği konserleri dolup taşıyor. Berkay'a göre, sanatın olmadığı yerde sevgisizlik baş gösteriyor.
SCREENSHOT - 27.11.2020, Frankreich, Paris: Diese CCTV-Kameraaufnahme, die am 27. November 2020 aus einem AFP-Video aufgenommen wurde, zeigt wie mehrere Polizisten einen Musikproduzenten im Eingang seines Produktionsstudios am 21. November 2020 massiv attackieren. (Bestmögliche Bildqualität) Vier Beamte wurden am 27.11.2020 in Polizeigewahrsam genommen und sollten befragt werden, wie die Pariser Staatsanwaltschaft mitteilte. Die Polizei-Aufsichtsbehörde ist für die Ermittlungen zuständig. Foto: Stefano Rellandini/AFP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

Fransa'daki polis şiddetinde yargı devreye giriyor 30.11.2020

Fransa'da siyah müzik prodüktörü Michel Zecler'i şiddet uygulayan polis memurları hakkında "kasıtlı şiddet" uygulamak suçlamasıyla soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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