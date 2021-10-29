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Müzik, sanatsal bir form. Sesin biçim ve anlamlı titreşimler kazanmış hâli.
DW Türkçe'nin müzik ile ilgili aktardığı haber, yorum ve multimedya içeriklerini bu sayfada toplu halde bulabilirsiniz.
Türkiye-Almanya arasındaki İşgücü Antlaşması ile misafir işçi konumunda Almanya'ya yerleşen Türkler, beraberlerinde şiirlerini ve şarkılarını da getirdi. Ancak 90'lı yılların ırkçı saldırıları ile bugün Berlin'den İstanbul'a yayılan yeni bir müzik türü, Türkçe rap ortaya çıktı. Cartel grubundan Erci E. DW Türkçe'ye konuştu.
Gazeteci, edebiyatçı, çevirmen, sinema eleştirmeni, radyo programcısı, müzik ve spor yazarı… Sevin Okyay, "'10 parmağında 10 marifet" diye tarif edilebilecek sayılı insanlardan biri. Türkiye’nin ilk kadın sinema yazarı olarak bilinen Okyay, aynı zamanda Harry Potter serisi de dahil olmak üzere yüzlerce kitabı Türkçeye kazandırmış bir çevirmen.
Türkiye’de mart ayında açıklanan Covid-19 pandemisiyle beraber müzik sektörü derin bir sessizliğe gömüldü. Sektörün emekçilerinin deyimiyle “desteksiz ve kimsesiz bırakıldı”. Canlı performanslara ev sahipliği yapan mekanlar kapandı. Başta müzisyenler olmak üzere, işletmecisinden menajerine, sesçisinden ışıkçısına müzik sektöründen ekmeğini kazanan pek çok insan zor durumda kaldığını ifade ediyor.
Cahit Berkay, yarım asırdır sanatla iç içe. Bugün hâlâ başta "Selvi Boylum Al Yazmalım" olmak üzere yıllar önce yaptığı film müzikleri dinleniyor. Kurucuları arasında yer aldığı "Moğollar" grubunun gençlerle bir araya geldiği konserleri dolup taşıyor. Berkay'a göre, sanatın olmadığı yerde sevgisizlik baş gösteriyor.