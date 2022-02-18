Müzik yasağı neden kalkmıyor?

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından pandemi nedeniyle getirilen kısıtlamaların büyük kısmının kaldırıldığını duyurdu. Ancak müzik yasağının kaldırılmaması dikkat çekiyor. Bu yasağa başta sanatçılar olmak üzere geniş kesimlerden tepki var. Konuyu, Moğollar ve Kardeş Türküler'in solistleriyle konuştuk.
İki yılı aşkın süredir devam eden "gece 12'den sonra getirilen müzik yasağı", diğer tedbirlerin büyük oranda kaldırılmasına rağmen devam ediyor. Yasağa tepki gösteren sanatçılardan Moğollar'ın solisti Cahit Berkay ve Kardeş Türküler'in solisti Feryal Öney düşüncelerini DW Türkçe ile paylaştı:
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Serkan Ocak
© Deutsche Welle Türkçe