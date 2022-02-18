Türkiye

Müzik yasağı neden kalkmıyor?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından pandemi nedeniyle getirilen kısıtlamaların büyük kısmının kaldırıldığını duyurdu. Ancak müzik yasağının kaldırılmaması dikkat çekiyor. Bu yasağa başta sanatçılar olmak üzere geniş kesimlerden tepki var. Konuyu, Moğollar ve Kardeş Türküler'in solistleriyle konuştuk.