Müzik festivalinin menajeri Hamas'ın saldırısını anlattı

Hamas'ın İsrail'deki Supernova Festivali'ne saldırısından canlı kurtulan müzik menajeri Raz Gaster, yaşadıklarını ve hayatta kalanları bulmak için yürüttükleri çabayı DW'ye anlattı.

Terör örgütü Hamas'ın 7 Ekim sabahı başlattığı saldırının üzerinden dört gün geçti, kayıpları bulma çabası ise halen sürüyor.

Pek çok aile, yakınlarının hayatta olduğunu öğrenebilmek, akıbetleri hakkında bilgi alabilmek için olağanüstü çaba gösteriyor.

Hamas'ın saldırısı sırasında İsrail'in güneyindeki Supernova Müzik Festivali'nde bulunan ve katliamdan canlı kurtulan müzik menajeri Raz Gaster de yakınlarını bulmak için çabalayan ailelere destek olmaya çalışıyor.

"Yüzlerce roket isabet etti"

Gaster, DW'ye tanıklık ettiklerini anlatırken ilk patlama sesini sabahın erken saatlerinde, sahne arkasında bulunduğu sırada duyduğunu, daha sonra da festivale katılanların bir gece önce coşkuyla dans ettiği alana "her yönden" yüzlerce roketin isabet etmeye başladığını söyledi.

Hamas, Supernova Müzik Festivali'ne saldırı düzenlemişti Fotoğraf: Jack Guez/AFP/Getty Images

Önce kendilerini yere attıklarını, daha sonra da çaresizce yerleşkede sığınabilecekleri bir yer aradıklarını aktaran Gaster, "Sonra da arabaya atladık ve gidebildiğimiz kadar büyük bir hızla uzaklaşmaya çalıştık" diye konuştu.

Büyük bir ihtimalle kaçarken kuzeye doğru yol almaları Gaster ve beraberindekilerin saldırıdan canlı kurtulabilmelerini sağladı. Yanlarına biri Brezilyalı diğeri de Meksikalı iki sanatçıyı da aldıklarını anlatan Gaster, birlikte festival alanına yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki kiralık eve gittiklerini kaydetti.

Koordinatlar sayesinde hızlıca organize oldular

O evden festivale getirdikleri çok sayıdaki DJ'in yeniden ülke dışına çıkmalarını sağlamak için yoğun çaba harcadıklarını anlatan Gaster, "Topluluk hızlı bir şekilde organize oldu. İnsanlar bizlere saklandıkları yerin koordinatlarını gönderdiler" dedi.

Festivale yönelik saldırıda en az 260 kişihayatını kaybetti, çok sayıda kişinin de kaçırıldığı belirtiliyor. Onların nerede tutuldukları, hayatta olup olmadıkları, bilinmiyor.

Bir Hamas militanı, festival katılımcılarından birini zorla götürüyor Fotoğraf: Anonymous/AFP

Gaster, "Çok sayıda arkadaşımız hala kayıp, onların başlarına ne geldiğini bilmiyoruz" derken, bir bölümünün de bir yerlere saklanmış olduklarını umut ettiğini vurguladı.

"Küresel sahnenin desteği gerek"

Raz Gaster, henüz yaşadıklarını düşünecek, hazmedecek zamanı olmadığını ifade ederken, arama ekipleri oluşturduklarını ve her ipucunu takip etmekte olduklarını kaydetti, "Biz bir savaş durumundayız, bizim için şu anda tek tek her bir kişiyi bulmak ve ailelerini bilgilendirebilmek önemli" diye konuştu.

Sanatçıların aslında İsrail'e gelmekten hep keyif aldıklarını, ülke insanlarını ve liberal zihniyeti sevdiklerini anlatan müzik menajeri Gaster, 7 Ekim'deki "vahşi ve insanlık dışı" olarak nitelendirdiği saldırının üstesinden gelmek için küresel sanat sahnesinin desteğinin gerekeceğini kaydetti.

Raz Gaster, "Umarım bir gün endişe duymadan bir festival yaşayabiliriz" dedi.

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