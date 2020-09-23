 Müyesser Yıldız hakkında tahliye kararı | TÜRKİYE | DW | 09.11.2020

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TÜRKİYE

Müyesser Yıldız hakkında tahliye kararı

Gazeteci Müyesser Yıldız 155 gün tutuklu kaldıktan sonra ilk kez mahkemeye çıkarıldı. Yıldız hakkında ilk duruşmada tahliye kararı verildi.

Gazeteci Müyesser Yıldız

Gazeteci Müyesser Yıldız

Odatv Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız hakkında, tutukluluğunun 155'inci gününde çıktığı ilk duruşmada tahliye kararı verildi.

Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada savunması sorulan Müyesser Yıldız, "Huzurunuza gelmeme sebep olan, bir iddianame değil, bir intikamnamedir. O yüzden sözlerimin başında bu intikamnameye karşı herhangi bir savunma yapmayacağımı belirtmek istiyorum" ifadesini kullandı.

Tutukluluk halinin devamını talep eden savcının mütalaasına yönelik konuşan Yıldız, “Ben buraya kendimi kurtarmaya gelmedim. Hukukun namusunu kurtarmaya geldim. Bu iddianameyi hazırlayanlar, bu kumpası kuranlar hakkında suç duyurusunda bulunmadığınız sürece kararınız benim için bir şey ifade etmiyor” diye konuştu.

Duruşmayı izleyen Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan twitter'dan Yıldız'ın beyanlarını paylaştı:

Müyesser Yıldız'a bilgi sağladığı suçlamasıyla yargılanan astsubay Erdal Baran'ın ise tutukluluk halinin devamı  yönünde karar çıktı. Baran ifadesinde, psikolojik rahatsızlığı nedeniyle ilaç aldığını ve katılmadığı toplantıları katılmış gibi, yaşamadığı olayları da yaşamış gibi anlattığını söyledi. Baran, devlet memuru olduğunu dolayısıyla adresinin de belli olduğunu belirterek tahliyesini talep etti.

Baran'ın Müyesser Yıldız'la birlikte tutuklanıp, şartlı olarak tahliye edilen TELE1 Ankara Temsilcisi İsmail Zeki Dükel'e de gizli bilgiler sızdırdığı iddia ediliyor.

Aynı davada tutuksuz yargılanan TELE1 televizyonu Ankara temsilcisi İsmail Dükel ise savunmasında, "40 yıllık gazeteciyim. Bir haberle ilgili en az iki teyit alırım. Bir gazeteci olarak bilgi almak zorundayım. Bu suçlama konusu yapılacak bir konu değil” diye konuştu.

Dükel, tutukluluk halinin devamına karar verilen astsubay Erdal Baran ile ilgili olarak da, "Babam astsubay küçümsemiyorum ancak rütbesi itibarıyla bilgisi sınırlı olan birinin peşinden neden koşturayım? Ama beni arayan birini dinlerim. Teyid edersem haber yaparım" ifadesini kullandı.

İsmail Dükel hakkında imza verme adli kontrolünün kaldırılmasına fakat yurt dışı çıkış yasağının devamına karar verildi.

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Tutuklu gazeteci Müyesser Yıldız: Ben niye içerideyim?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Yıldız ve Baran 11 Haziran'da tutuklanmış, TELE1 Ankara Temsilcisi İsmail Zeki Dükel adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Baran'ın Yıldız ve Dükel'e "bilgi temin ettiği" ve böylece "devletin güvenliği veya yararları bakımından gizli kalması gereken bilgileri açıklama" suçunu zincirleme işledikleri gerekçesiyle 6 yıl 3'er aydan 17 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. 

Mahkeme heyeti duruşmayı 6 Ocak 2021'e erteledi.

DW/TY,BK

© Deutsche Welle Türkçe

 

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