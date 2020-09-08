Müyesser Yıldız hakkında 10 yıla kadar hapis istemi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca gazeteciler Müyesser Yıldız, İsmail Dükel ve astsubay Erdal Baran hakkında yürütülen soruşturma tamamlanarak 3 şüpheli hakkında 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yaklaşık üç ay önce başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Odatv Ankara Temsilcisi Müyesser Yıldız ile astsubay Erdal Baran tutuklanmış, Tele 1 Ankara Temsilcisi İsmail Dükel ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Ankara 26'ncı Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilen iddianamede Yıldız, Dükel ve Baran'a "devletin güvenliği veya yararları bakımından gizli kalması gereken bilgileri açıklama" suçlaması yöneltiliyor.

Ne olmuştu?

8 Haziran'da Yıldız'ın evinde arama yapan polis, evdeki bütün dijital verilere el koymuş, Yıldız’ın avukatı Erhan Tokatlı, Odatv'ye yaptığı açıklamada Yıldız’a isnat edilen suçlamaya kanıt olarak iki haberinin gösterildiğini söylemişti.

Tokatlı, söz konusu iki haberin "Kim bu Hafter'le görüşen Türk komutanlar?" ve "Libya'ya hangi komutan gitti?... Yerine kim geldi?" başlıklı haberler olduğunu belirtmişti. Tokatlı, soruşturmanın arkasında Gülen yapılanmasının olduğunu savunarak soruşturmanın temel amacının da Yıldız'ın dijital arşivlerine ulaşmak olduğunu ifade etmişti.

DHA,DW/HS,EC

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