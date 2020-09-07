Müyesser Yıldız’ın tutukluluğu devam edecek

Tutukluluğunun üçüncü ayında bugün yeniden mahkemeye çıkarılan Odatv Ankara Haber Müdürü gazeteci Müyesser Yıldız’ın tutukluluğunun devamına karar verildi.

Odatv’de yer alan habere göre mahkeme kararını, Yıldız’ın avukatı Erhan Tokatlı‘nın bugünkü duruşmaya katılmasını beklemeden verdi. Avukat Tokatlı, duruşmaya katılmak için ısrarcı bir şekilde taleplerini dile getirmelerine rağmen, mahkemenin bu isteklerine kayıtsız kaldığını belirterek, "Müyesser Yıldız’ın tutukluluğunun üçüncü ayının incelenmesi ilgili yasa gereği tutuklu veya avukatının dinleneceği duruşmalı yapılmak zorunda idi. Bunu bildiğimizden, öncesinden Savcılıktaki soruşturma dosyasına dilekçe vererek yapılacak olan tutukluluğun değerlendirilmesi duruşmasına avukatı olarak katılmak istediğimizi belirttik. Elbette yasa veya diyerek sadece tutuklunun ya da müdafiin dinlenmesini yeterli saymıştı ama biz de üç aydır yapamadığımız savunmaya yönelik beyanlarımızı hakim önünde ifade etmek amacıyla bu talebi vermiştik" dedi.

Bugün saat 14.00 sularında 4. Sulh Ceza Hakimliğinin kalemine giderek Müyesser Yıldız’ın avukatı olarak hazır olduğuklarını beyan ettiklerini ve duruşmanın ne zaman yapılacağını sorduklarını ifade eden Tokatlı, mahkeme kalemi yetkililerinin taleplerini not ettiğini ve duruşma salonuna yürüme mesafesinde olmalarına rağmen çağrılmadıklarını dile getirdi.

"Mesainin bitimi sırasında ilgili mahkeme kalemine tekrar uğradığımızda Müyesser Yıldız’ın tutukluluk değerlendirmesinin duruşmalı olarak yapıldığını, cezaevinden SEGBİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) ile bağlantı kurulduğunu ve tutukluluğun devamına karar verildiğini öğrendik" diyen avukat Erhan Tokatlı, "Hem savcılığa hem de mahkeme yetkililerine duruşmaya katılmaya hazır olduğumuzu söylememize rağmen, Müyesser Yıldız’ın avukatı olarak neden çağrılmadığımızı anlayamadık (…) Müvekkilimiz hakkında soruşturma açılalı neredeyse 1 yıl, tutuklanalı 3 ay oldu hala iddianame çıkmadı" ifadesini kullandı.

8 Haziran tarihinde göz altına alınan Odatv Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız'ın 12 Haziran'da tutuklandığı bildirilmişti. Odatv, Müyesser Yıldız'ın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında "Siyasal ve Askeri Casusluk" suçlamasıyla gözaltına alındığını duyurmuş ve Yıldız'ın evinde arama yapan polisin, evdeki bütün dijital verilere el koyduğunu bildirmişti.

Avukat: İki haber kanıt gösterildi

Müyesser Yıldız’ın avukatı Erhan Tokatlı tutuklama kararının ardından Yıldız’a isnat edilen suçlamaya kanıt olarak iki haberinin gösterildiğini açıklamıştı. Odatv'ye konuşan Tokatlı, söz konusu iki haberin "Kim bu Hafter'le görüşen Türk komutanlar" ve "Libya'ya hangi komutan gitti... Yerine kim geldi" başlıklı haberler olduğunu belirtmişti. Avukat Tokatlı, "soruşturmanın arkasında FETÖ organizasyonu olduğunu" dile getirerek, "soruşturmanın temel amacının da Müyesser Yıldız'ın dijital arşivlerine ulaşmak" olduğunu ifade etmişti.

DW / ET,SSB

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