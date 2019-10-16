 Mützenich: Türkiye’nin NATO üyeliği sorgulanmalı | ALMANYA | DW | 25.10.2019

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ALMANYA

Mützenich: Türkiye’nin NATO üyeliği sorgulanmalı

Almanya’da koalisyon ortağı SPD’nin meclis grup başkanı, Türkiye’nin NATO üyeliğinin sorgulanmasını istedi. SPD’li Dreyer de Ankara’nın tutum değiştirmemesi durumunda ekonomik yaptırım uygulanmasını savundu.

Rolf Mützenich

Rolf Mützenich

Almanya'da koalisyon ortağı Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) meclis grup başkanı Rolf Mützenich, Suriye'nin kuzeydoğusuna yönelik askeri harekât nedeniyle Türkiye'nin NATO üyeliğinin sorgulanması gerektiğini söyledi.

Mützenich Funke medya grubuna yaptığı açıklamada, "Hâlâ NATO'nun bir parçası olup olmadığını ve bir parçası olarak kalmak isteyip istemediğini herkes kendisi gözden geçirmeli. Bu Türkiye için de geçerli ve tam da Türkiye için geçerli" ifadesini kullandı.

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NATO üyelerinin sadece değerleri paylaşmak değil devletler hukukuna riayet etmekle de yükümlü olduğunu belirten SPD'li politikacı, Türkiye'nin Suriye'deki varlığını "işgal" olarak nitelendirdi. Mützenich, "Türk silahlı kuvvetlerinin Suriye'nin kuzeyindeki işgali hiçbir şekilde meşru müdafaa ile gerekçelendirilemez. Türkiye'ye yönelik kuşkularım arttı ve bu sadece Rus hava savunma sistemlerini satın alması sonrası dönem için geçerli değil" dedi.

Stoltenberg'e çağrı

Mützenich, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in, Suriye'nin kuzeyindeki askeri operasyonun Türkiye için NATO'daki rolü açısından ne tür sonuçları olacağını değerlendirmesi gerektiğini kaydetti.

SPD'li politikacı, "NATO Genel Sekreteri'ne önemli bir ödev düşüyor. Türkiye'nin güvenilirliğinden hâlâ emin olup olmadığını söylemek zorunda" diye konuştu.

Ekonomik yaptırım tehdidi

SPD'ye vekaleten başkanlık eden Malu Dreyer de Türkiye'ye karşı ekonomik yaptırım tehdidinde bulundu. Ankara'nın tutum değiştirmemesi durumunda ekonomik yaptırımların bir sonraki adım olabileceğini belirten Dreyer, "Tüm uluslararası toplum, Suriye'deki şiddetin sona erdirilmesinde sorumluluk taşımaktadır. Özellikle de Avrupalılar, insani acıların dindirilmesi ve sorunun siyasi yollarla sona erdirilmesinde büyük çıkar sahibidir. Zaman, itidalli diplomasi zamanıdır" diye konuştu.

Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın Cumartesi günü Türkiye'ye yapacağı ziyaretin bu nedenle doğru bir adım olduğunu belirten Dreyer, Türk hükümetine silahların kalıcı olarak susması gerektiğini, mülteciler konusunda uluslararası hukukun belirleyici olduğunu ve kalıcı olarak sadece siyasi sürecin başarılı olabileceğini açıkça ifade etmek gerektiğini kaydetti. Dreyer, "AB çapında silah teslimatının durdurulması Türkiye'nin giderek daha fazla izole olduğunu göstermektedir" diye konuştu.

AFP,dpa/BK,JD

© Deutsche Welle Türkçe

 

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