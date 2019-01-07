 Müslüman Kardeşler üyelerinin DİTİB konferansına katılmasına eleştiri | ALMANYA | DW | 08.01.2019

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ALMANYA

Müslüman Kardeşler üyelerinin DİTİB konferansına katılmasına eleştiri

DİTİB tarafından geçen hafta Almanya’nın Köln kentinde düzenlenen konferansa Müslüman Kardeşler örgütünden iki temsilcinin katıldığı iddiasına eleştiri geldi. Köln Belediye Başkanı duruma sinirlendiğini belirtti.

DİTİB'e bağlı Köln Merkez Camii

DİTİB'e bağlı Köln Merkez Camii

Müslüman Kardeşler örgütünden temsilcilerin Almanya'nın Köln kentinde geçen hafta Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) tarafından düzenlenen bir konferansa katıldığı iddiasına Köln Belediyesinden eleştiri geldi.

Köln Belediye Başkanı Henriette Reker'in konuyla ilgili Kölnische Rundschau gazetesine konuşan sözcüsü, Belediye Başkanı’nın bu duruma sinirlendiğini ve DİTİB'in kendisini "rahatsız ettiğini" belirtti. DİTİB'in, düzenlediği konferansa Müslüman Kardeşler örgütü üyelerini çağırmasının kısa bir süre önce açıkladığı yeni açılımına ters düştüğünü ifade eden sözcü, "Radikalizmin Köln'de yeri yok" dedi.

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Köln Merkez Camii’nin bulunduğu semt olan Ehrenfeld’in belediye başkanı Jürgen Wirges de Alman birinci kanalı ARD'deki Morgenmagazin programına yaptığı açıklamada DİTİB'in üç gün süren "2. Avrupa Müslümanlar Buluşması" konferansından kendilerini haberdar etmediğini açıkladı. Wirges, "Kendimi aldatılmış hissediyorum" dedi.

Köln’de yayımlanan Kölner-Stadt Anzeiger gazetesinin haberine göre, Müslüman Kardeşler örgütünün ileri gelenleri, Avrupa'da yaşayan Müslümanların geleceğinin ele alındığı ve DİTİB'in Köln'deki Merkez Camii'inde Türkiye'deki Diyanet İşleri Başkanlığı ile birlikte düzenlediği "2. Avrupa Müslümanlar Buluşması"na katıldı. Habere göre Müslüman Kardeşler üyesi iki radikal İslamcı konferansta görülürken, DİTİB'e göre konferansa 17 ülkeden 100 temsilci katıldı. Alman haber ajansına (dpa) açıklama yapan bir DİTİB sözcüsü, 17 ülkeden 100 kişinin katıldığı bir konferansa iki adet Müslüman Kardeşler örgütü temsilcisinin katılmasının "orantılık" esası içerisinde değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Köln kentinin içinde bulunduğu Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinin İçişleri Bakanlığı’nın yayınladığı bir belgeye göre Müslüman Kardeşler örgütü, eyalet Anayasayı Koruma Teşkilatı tarafından izleniyor.

DİTİB, 7 Ocak tarihinde yaptığı açıklamada Almanya'da hakkındaki casusluk suçlamalarıyla zirveye taşınan gerilimi düşürme ve yeni bir başlangıç çağrısı yaptı. 4 Ocak tarihli üyeler toplantısında yeni bir yönetim kurulu seçildiğinin aktarıldığı açıklamada, "gerilimi düşürme ve nesnel konulara geri dönme" hedefine vurgu yapıldı.

dpa,DW/DÇÜ,HT

© Deutsche Welle Türkçe

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