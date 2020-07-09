 Münih′teki TKP/ML davasında sona gelindi | ALMANYA | DW | 27.07.2020

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ALMANYA

Münih'teki TKP/ML davasında sona gelindi

Almanya’da TKP/ML üyesi oldukları gerekçesiyle 10 kişinin yargılandığı davada sona gelindi. Sol Parti milletvekilleri davanın Türk hükümetini yurt dışındaki muhaliflere karşı cesaretlendireceğini savunuyor.

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Almanya'nın Münih kentinde, 10 kişi hakkında TKP/ML (Türkiye Komünist Partisi Marksist/Leninist) üyesi oldukları suçlamasıyla açılan davada sona gelindi. Dört yılı aşkın süredir devam eden davada sanık avukatları, davayla Alman yargısının, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "işini gördüğünü" öne sürdü.

Münih Eyalet Yüksek Mahkemesi'nde süren davada, biri kadın 10 sanık, Almanya'da yabancı bir terör örgütüne üye olmak, örgütün yurt dışı birimini kurmak ve maddi destek sağlamak gibi suçlarla yargılanıyor.

2015 yılında gözaltına alınan sanıklar, bir süre tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakıldı. Aralarında sadece TKP/ML'nin yurt dışı sorumlusu olmakla suçlanan davanın ana sanığı Müslüm E. tutuklu yargılanmaya devam etti. 60 yaşındaki sanık, 2004 yılı sonundan itibaren örgütün yurt dışı sorumlusu olmak ve yaklaşık 500 bin euro para toplayarak örgüte maddi kaynak temin etmekle suçlanıyor.

Federal Savcılık Müslüm E. hakkında 6 yıl 9 ay, diğer dokuz sanık için de 3,5 ila 5 yıl arasında hapis cezası talep ediyor. Müslüm E. hakkındaki hapis isteminin büyük bir bölümünü tutuklu yargılandığı süre içinde cezaevinde tamamladı.

"Türkiye'nin talepleri etkili oldu"

Mahkemenin Salı günü kararını açıklaması bekleniyor. Sanık avukatları karar öncesi yaptıkları açıklamada, Almanya Adalet Bakanlığı'nın yetkisi olmadan böylesi bir davanın açılamayacağını belirterek,  davanın Türkiye'nin yurt dışındaki muhaliflere yönelik yargı yolunun açılması talepleri üzerine başlatıldığını öne sürdü.

Sol Parti milletvekilleri davanın takipçisi

Dava Sol Parti milletvekilleri Ulla Jelpke ve Gökay Akbulut tarafından da yakından takip ediliyor. İki vekil, Münih'teki davanın, Kürt ve sol görüşlü muhaliflere daha sert bir tutum izleyebilmesi için Türk hükümetini cesaretlendireceğini savunuyor.     

Münih'te dört yılı aşkın süredir devam eden dava boyunca çok sayıda protesto eylemi düzenlendi. Mahkemenin Salı günü vereceği karar öncesinde yine protesto eylemleri planlandığı bildirildi.

Dava Alman basınında da geniş yer buluyor. Basına yansıyan haberlere göre, dava sürecinin uzamasının sebeplerinden biri de sunulan belgelerin öncelikle Türkçe'den Almanca'ya çevrilmek zorunda olmasıydı. Süddeutsche Zeitung, iddianemenin Almanya'da toplanmış bilgilerle hazırlanmış MİT raporlarına dayandığını, bunun da delillerin yasa dışı yollardan sağlandığı anlamına geldiğini iddia etmişti.

TKP/ML Almanya iç istihbaratı olan Anayasayı Koruma Teşkilatı tarafından izleniyor. 2016 yılı istatistiklerine göre ülke içinde yaklaşık bin 300 üyesi olduğu tahmin edilen TKP/ML, Alman hükümeti tarafından da aşırı sol bir örgüt olarak değerlendiriyor.

AFP / GA,ET

©Deutsche Welle Türkçe

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