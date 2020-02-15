 Münih′te Türkiye ve Rusya′dan İdlib mesaisi | TÜRKİYE | DW | 15.02.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

TÜRKİYE

Münih'te Türkiye ve Rusya'dan İdlib mesaisi

İdlib'deki son gelişmeler Münih Güvenlik konseyinde ele alınıyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Rus mevkidaşı Sergey Lavrov, Suriye'yi görüştü. Türkiye'den bir heyet pazartesi Moskova'ya gidecek.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Rus mevkidaşı Sergey Lavrov

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Rus mevkidaşı Sergey Lavrov

Münih Güvenlik Zirvesi'ne katılmak üzere Almanya'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'la görüştü. Görüşmenin gündeminde Şam güçlerinin operasyon düzenlediği Suriye'nin kuzeyindeki İdlib'de yaşanan gelişmeler vardı. Çavuşoğlu'nun görüşmede "Suriye'de görüş ayrılıkları Türkiye-Rusya ilişkilerini etkilememeli" dediği belirtildi. Çavuşoğlu'nun ayrıca bu durumun Rusya'dan S-400 füze savunma sistemi alımını etkilememesi gerektiğini söylediği de kaydedildi.

Rus haber ajansı TASS, Çavuşoğlu'nun "Prensipler temeline oturan pozisyonlarımızı ya da politikalarımızı, bir ülke hakkındaki münferit fikirlerimiz üzerinden değiştiremeyiz" dediğini aktardı. 

Çavuşoğlu, sabah saatlerinde yaptığı açıklamada da Türkiye'den bir heyetin Pazartesi günü Moskova'ya gideceğini açıklamıştı. Rusya'dan bir heyet de geçen hafta Ankara'da temaslarda bulunmuştu.

Lavrov: Rusya'nın Türkiye ile iyi ilişkileri var

Münih'te konuşan Lavrov ise Moskova ve Ankara arasındaki ilişkileri değerlendirdi. Lavrov, "Türkiye ile iyi ilişkilerimiz var. Bu her konuda aynı fikirde olacağımız anlamına gelmez. İki ülke arasında her konuda tamamen mutabakat sağlamak mümkün değil" diye konuştu.

Türkiye'nin 12 gözlem noktasının bulunduğu İdlib'de tansiyon Türk askerlerini taşıyan takviye konvoya Şam güçleri tarafından saldırılmasının ardından tırmanmıştı. Olayda 13 Türk askeri hayatını kaybetmişti.

DW,Reuters/ÖA,JD

© Deutsche Welle Türkçe

 

Önerdiğimiz linkler

İdlib’de tehlikeli dönemeç

Türkiye, "çekil yoksa kovalayarak çıkartırım" ültimatomunu verdiği Esad rejimine karşı askeri güç kullanmayı göze alabilir mi? Bunun hukuki dayanağı var mı? Uzmanlar bu soruları DW Türkçe’ye yanıtladı. (15.02.2020)  

Çavuşoğlu ve Maas'tan Suriye ve Libya diplomasisi

Münih Güvenlik Konferansı'na katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı Heiko Maas ile biraraya geldi. İki bakanın gündeminde Libya ve İdlib'deki son durum vardı. (15.02.2020)  

Rusya'dan Bahçeli için Türkiye'ye uyarı

Rusya'dan Türkiye'ye yeni bir uyarı daha geldi. Moskova, MHP lideri Bahçeli'ye işaret edilerek Türkiye'de Suriye'deki olaylarla ilgili yapılan açıklamalarda provokasyondan kaçınılmasını istedi. (13.02.2020)  

Benzer içerik

München MSC 2020 Treffen Außenminister Cavusoglu und Maas

Çavuşoğlu ve Maas'tan Suriye ve Libya diplomasisi 15.02.2020

Münih Güvenlik Konferansı'na katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı Heiko Maas ile biraraya geldi. İki bakanın gündeminde Libya ve İdlib'deki son durum vardı.

Syrien Idlib Helikopter Abschuss

Suriye'de rejim helikopteri düşürüldü 14.02.2020

Halep yakınlarında Şam rejimine ait bir helikopter düşürüldü. Helikopteri Türkiye destekli Suriye Milli Ordusu'nun düşürdüğü söyleniyor.

Syrien | Türkischer Militärkonvoi passiert Grenze

Ankara İdlib için alarma geçti 10.02.2020

İdlib'de son saldırı ile birlikte geçen haftadan bu yana 13 Türk askerinin hayatını kaybetmesi nedeniyle Ankara'da tansiyon yüksek. Türkiye bölgeye takviye birlikler gönderiyor.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Mevlüt Çavuşoğlu ve Heiko Maas

Çavuşoğlu ve Maas'tan Suriye ve Libya diplomasisi

Münih Güvenlik Konferansı'na katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı Heiko Maas ile biraraya geldi. İki bakanın gündeminde Libya ve İdlib'deki son durum vardı.  

FOTO-GALERİ

Haftstrafe für Mörder von Hrant Dink (picture alliance / dpa)

Hrant Dink davasında neler yaşandı?

19 Ocak 2007’de uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren gazeteci Hrant Dink’in öldürülmesinin üzerinden 13 yıl geçti. Fotoğraflarla 13 yıllık davanın kronolojisi..  