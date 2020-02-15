Münih'te Türkiye ve Rusya'dan İdlib mesaisi

Münih Güvenlik Zirvesi'ne katılmak üzere Almanya'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'la görüştü. Görüşmenin gündeminde Şam güçlerinin operasyon düzenlediği Suriye'nin kuzeyindeki İdlib'de yaşanan gelişmeler vardı. Çavuşoğlu'nun görüşmede "Suriye'de görüş ayrılıkları Türkiye-Rusya ilişkilerini etkilememeli" dediği belirtildi. Çavuşoğlu'nun ayrıca bu durumun Rusya'dan S-400 füze savunma sistemi alımını etkilememesi gerektiğini söylediği de kaydedildi.

Rus haber ajansı TASS, Çavuşoğlu'nun "Prensipler temeline oturan pozisyonlarımızı ya da politikalarımızı, bir ülke hakkındaki münferit fikirlerimiz üzerinden değiştiremeyiz" dediğini aktardı.

Çavuşoğlu, sabah saatlerinde yaptığı açıklamada da Türkiye'den bir heyetin Pazartesi günü Moskova'ya gideceğini açıklamıştı. Rusya'dan bir heyet de geçen hafta Ankara'da temaslarda bulunmuştu.

Lavrov: Rusya'nın Türkiye ile iyi ilişkileri var

Münih'te konuşan Lavrov ise Moskova ve Ankara arasındaki ilişkileri değerlendirdi. Lavrov, "Türkiye ile iyi ilişkilerimiz var. Bu her konuda aynı fikirde olacağımız anlamına gelmez. İki ülke arasında her konuda tamamen mutabakat sağlamak mümkün değil" diye konuştu.

Türkiye'nin 12 gözlem noktasının bulunduğu İdlib'de tansiyon Türk askerlerini taşıyan takviye konvoya Şam güçleri tarafından saldırılmasının ardından tırmanmıştı. Olayda 13 Türk askeri hayatını kaybetmişti.

DW,Reuters/ÖA,JD

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