Münih'te korona önlemleri sıkılaştırılıyor

Almanya'nın Bavyera Eyaleti Başbakanı Markus Söder, Münih'te korona vakalarının artış göstermesi üzerine koruma önlemlerinin yeniden sıkılaştırılacağını açıkladı. Eyaletin kriz kurulunda kararlaştırılan önlemlere göre kentte Perşembe gününden itibaren 5'ten fazla kişinin bir araya gelmesi yasaklanacak, bazı bölgelerde de maske zorunluluğu getirilecek.

Kentte şimdiye kadar açık alanda 50, kapalı alanlarda da 25 kişinin bir araya gelmesine izin veriliyordu. Etkinlikler için bu kuralın değişmediği belirtildi. Söder, kamusal alanda maske zorunluluğunun Münih'in yanı sıra Würzburg kentinde de uygulanacağını söyledi.

Bavyera Eyaleti Başbakanı Markus Söder

Münih'te son bir haftalık verilere göre kritik değerin üstüne çıkıldı. Buna göre kentte yaşayan her 100 bin kişiden 55,9'unda korona tespit edildi. Her 100 bin kişide 50 vaka kritik eşik olarak kabul ediliyordu. Köln'de her 100 bin kişi de 36, Hamburg'da 21, Berlin'de de 21 vaka son bir hafta içinde kayıtlara geçti.

Vakalar farklı gruplar arasında

Münih'teki durum, vakaların belirli bir bölgeden değil, özellikle farklı gruplar arasında görülmesi endişe yaratıyor. Bulaşma zincirinin bu nedenle kontrol alınamamasından ve virüsün Münih'ten yeniden ülke geneline yayılmasından korkuluyor. Eyalet Başbakanı Söder, Alman ordusunun da Münih Sağlık Kurumu'nun alacağı önlemlere destek vereceğinin altını çizdi.

Münih Belediye Başkanı Dieter Reiter de enfeksiyon riskinin artmasına rağmen okullar ve çocuk yuvalarının açık tutulmasından yana. Reiter, tiyatro ve konserlerin de bu kısıtlamalardan etkilenmeyeceğini ifade etti.

Bavyera Eyaleti'nde bu yıl Ekim Festivali'nin (Oktoberfest) de yapılmayacağı açıklanmıştı. Eyalet yönetimi, bir başka önlem olarak Salı günü kamusal alanlara alkol yasağı getirilmesini ele alacak. Eyalet Başbakanı Söder ayrıca futbol kulübü Bayern Münih'in taraflarına FC Sevilla ile Budapeşte'de oynanacak Süper Kupa maçına izleyici olarak gitmemeleri çağrısında bulundu. Söder, Budapeşte'ye gidecek taraftarlara karantina zorunluluğu getirileceğini ve uymayanların da cezalandırılacağını söyledi.

dpa,AFP/HS,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe