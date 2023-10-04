Münih'te aşırı sağcılığa karşı gösteri

Almanya'nın Bavyera eyaletinde 8 Ekim Pazar günü yapılacak eyalet seçimleri öncesindeki kamuoyu yoklamalarına göre sağ popülist Almanya için Alternatif (AfD) partisinin oylarını artırması üzerine bugün Münih'te aşırı sağa karşı bir gösteri düzenlendi.

Aşırı sağ ile mücadele eden Münih Renklidir Derneği'nin çağrısı ile düzenlenen gösteriye polisin verdiği bilgilere göre yaklaşık 35 bin kişi katıldı.

Münih ve Yukarı Bavyera İsrail Eğitim Cemaati Başkanı Charlotte Knobloch gösteride yaptığı konuşmada Almanya'da AfD'nin güçlenmesi konusunda uyarıda bulundu.

"Pazar günü Bavyera'daki her yedi seçmenden biri aşırı sağcı partiye oy vermek istiyorsa, bu siyasi sistemde sadece bir gaftan ibaret olmaz" diyen Almanya Yahudiler Merkez Konseyi'nin eski Başkanı Knobloch, bugün yapılabilecek bir hatanın, yarın demokrasiyi yok edebileceğini herkesin anlaması gerektiğini ifade etti.

Charlotte Knobloch gösteride AfD'nin güçlenmesine karşı uyarıda bulundu Fotoğraf: Matthias Balk/dpa/picture alliance

İkinci Dünya Savaşı sırasındaki Yahudi Soykırımı'nı yaşayan Knobloch, savaş sonrasındaki dönemde demokratik kültüre olan güveninin arttığını belirterek, günümüzde Almanya'da demokrasinin büyük bir sınama içinde olduğu uyarısını yaptı. "Umarım bu sefer yine iyimser olanlar haklı çıkarlar" diyen 90 yaşındaki Knobloch, "Aksi takdirde Yahudi cemaati gibi azınlıkların yanı sıra bütün halk için zor zamanların başlayacağını kanısında" olduğunu söyledi. Knobloch, "Eğer aşırılar siyasette söz sahibi olursa, Almanya farklı bir ülke olur: Daha az özgür, daha güvensiz ve daha yoksul" şeklinde konuştu.

Münih'te aşırı sağa karşı gösteri Fotoğraf: Matthias Balk/dpa/picture alliance

AfD oylarını artırdı

Bavyera'da yapılacak eyalet seçimleri öncesinde Bild gazetesi tarafından yaptırılan kamuoyu anketi, AfD'nin 2018'e göre oylarını arttırdığını ortaya koyuyor. Yaklaşık 9,5 milyon seçmenin bulunduğu eyalette AfD'nin oy oranının yüzde 14 olduğu tahmin ediliyor. Eyalette 2018 yılında yapılan seçimlerde ise AfD'nin oy oranı yüzde 10,2 olmuştu.

Bild gazetesinin anketine göre, eyalette Hür Seçmenler partisi ile koalisyon hükümetinde yer alan Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) yüzde 37,2 ile birinci sırada yer alıyor. Hür Seçmenler de, Yeşiller de yüzde 15 ile ikinci sıra için yarışıyor.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un partisi Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) oyları ise ankete göre yüzde 9 civarında. Hür Demokrat Parti'nin (FDP) ise yüzde 4 ile eyalet meclisine girememe riski bulunuyor.

AFP, dpa/JD, EC

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