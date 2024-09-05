İsrail Başkonsolosluğu yakınındaki olayda saldırı şüphesi

Bavyera İçişleri Bakanı Herrmann, "muhtemelen" İsrail Başkonsolosluğu'na bir saldırı planlanmış olduğunu söyledi. Polis de öldürülen şüphelinin 18 yaşında bir Avusturya vatandaşı olduğu bilgisini verdi.

Bavyera Eyaleti İçişleri Bakanı Joachim Herrmann, Münih'teki İsrail Başkonsolosluğu ile Nasyonal Sosyalizm (NS) Dokümantasyon Merkezi yakınlarındaki bölgede polis ile girdiği çatışmada öldürülen şüphelinin "muhtemelen" İsrail Başkonsolosluğu'na bir saldırı planladığını belirtti.

Münih'teki olayla ilgili basın toplantısında konuşan Herrmann, soruşturmanın halen devam ettiğini, ancak bugün "muhtemelen" İsrail Başkonsolosluğu'na yönelik bir saldırı planlanmış olduğunu söyledi. Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) partili siyasetçi, olayın nedeninin ve şüphelinin motivasyonun aydınlığa kavuşturulması gerektiğini vurguladı.

Herrmann, bugün saat 09.00 sıralarında Başkonsolosluk ve NS Dokümantasyon Merkezi yakınlarındaki bölgede polisin elinde uzun namlulu bir silah olan kişiyi gördüğünü, şüphelinin polisi hedef alarak açtığı ateşe polisin karşılık verdiğini aktardı. Herrmann, polis tarafından vurulan şüphelinin olay yerinde öldüğünü belirtti.

Olayın İsrail Başkonsolosluğu ile bağlantılı olduğuna işaret eden Herrmann, bir kişinin aracını konsolosluk binası yakınlarına park ederek, elindeki silahla binanın etrafında ateş etmeye başlaması "muhtemelen bir tesadüf değil" ifadelerini kullandı.

Öldürülen şüpheli 18 yaşında bir Avusturya vatandaşı

Münih Emniyet Müdürü Thomas Hampel, İsrail Başkonsolosluğu ve NS Dokümantasyon Merkezi yakınlarında polis ile girdiği çatışma öldürülen şüpheli kişinin 18 yaşında bir Avusturya vatandaşı olduğunu açıkladı. Münih'teki olayla ilgili basın toplantısında konuşan Hampel, şüphelinin ikametgâhının Avusturya'da olduğunu da sözlerine ekledi. Münih Başsavcılığının terörle mücadeleden sorumlu özel biriminin olayla ilgili soruşturmayı üstlendiğini ifade eden Hampel, konuya ilişkin ayrıntılı bilgi vermedi.

Bavyera Başkanı Markus Söder de olayın 5 Eylül 1972'deki Münih Olimpiyatları sırasında İsrailli sporculara yönelik saldırının yıldönümü ile bağlantılı olabileceğini ihtimal dışı olmadığını söyledi. Basın toplantısında konuşan Söder, "Muhtemelen bir bağlantı var, ancak öncelikle aydınlatılması gerekiyor" dedi.

AFP, dpa, epd/JD, TY

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