Münih Güvenlik Konferansı'nda Akar-Lambrecht buluşması

Almanya'nın Münih kentinde düzenlenen Münih Güvenlik Konferansı'na katılmak üzere Münih'e gelen Türkiye Savunma Bakanı Hulusi Akar Alman mevkidaşı Christine Lambrecht ile bir araya geldi.

Görüşmenin ardından Almanya Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Almanya Savunma Bakanı'nın görüşmede, Almanya'nın Karadeniz'de özellikle de NATO bünyesinde yaptığı katkıları öne çıkardığı belirtildi. Paylaşımda, "İttifakın güneydoğu cephesini güçlendiriyoruz. NATO'nun bütün müttefiklerinin güçlü iş birliğine ihtiyacı var" ifadelerine yer verildi.

Almanya'nın Bavyera eyaletinde her yıl düzenlenen Münih Güvenlik Konferansı (MSC), bu kez tarihinin en önemli toplantılarından birine ev sahipliği yapıyor.

35'ten fazla devlet ve hükümet başkanı, 100'den fazla dışişleri ve savunma bakanının katılacağı toplantının önemli konukları arasında, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de bulunuyor.

DW/BÖ,HT

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