Mültecileri taşıyan tekne battı: En az 78 ölü

Mültecileri taşıyan teknenin Mora Yarımadası açıklarında batması sonucunda en az 78 kişi öldü. UNHCR, "Kaçmaya zorlananlar, hayatlarını tehdit eden tercihlerle baş başa bırakılmamalı" açıklamasını yaptı.

Yunanistan'ın Mora Yarımadası açıklarında bir teknenin batması sonucunda en az 78 kişinin hayatını kaybettiği, 104 kişinin ise sağ kurtarıldığı bildirildi.

Mültecileri taşıyan balıkçı teknesinin Mora Yarımadası'na yaklaşık 75 km mesafede battığı açıklandı.

Yunanistan sahil güvenliğinin açıkladığı son bilgilere göre boğularak hayatını kaybeden 78 kişinin cesedi bulundu. Sağ kurtarılan 104 kişinin ise Mora Yarımadası'nın güneyindeki Kalamata'ya götürüldüğü, en az dört kişinin hastanene tedavi altına alındıkları açıklandı.

Geniş çaplı operasyon devam ediyor

Teknede toplam kaç kişinin bulunduğunun bilinmediği, ölü sayısının artabileceği belirtiliyor.

Yunanistan, bölgede başlatılan geniş çaplı arama kurtarma operasyonuna altı sahil güvenlik gemisi, bir donanma fırkateyni, bir askeri nakliye uçağı, bir hava kuvvetleri helikopteri, birkaç özel gemi ve bir insansız hava aracının eşlik ettiğini, Avrupa Birliği sınır koruma ajansı Frontex'in de operasyonda yer aldığını açıkladı.

"Destek önerisi" reddedilmiş

İtalya'ya gitmek üzere Libya'dan yola çıkan balıkçı teknesinin dün uluslararası sularda Frontex'e ait bir uçak ve yakınından geçen iki ayrı gemi tarafından görüldüğü bilgisi paylaşıldı.

Yunan makamlarının gece geç saatlerde tekneye ilettikleri, "destek önerisinin" teknede bulunanlar tarafından kabul edilmediği, sabaha doğru teknenin Mora Yarımadası'nın Navarin Kalesi açıklarında alabora olması sonucunda battığı belirtildi.

Yunan basını, teknedeki yolcuların büyük bir bölümünün erkek ve çoğunun da 20'li yaşlarda olduğunu duyurdu, hangi ülke vatandaşları oldukları ise henüz açıklanmadı.

Sağ kurtarılanlar Mora Yarımadası’nın güneyindeki Kalamata’ya götürülüyor. Fotoğraf: EUROKINISSI/REUTERS

UNHCR: Bu trajik ölümler önlenebilir

Birleşmiş Milletler Yüksek Komiserliği'nin (UNHCR) Yunanistan'daki ofisi yaptığı açıklamada yaşanan ölümleri "yürek parçalayıcı" olarak nitelendirdi.

Cesetleri bulunan ve kurtarılanlar dışında daha yüzlerce kişinin kaybolmuş olabileceğine dikkat çekilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Denizdeki bu trajik ölümler önlenebilir. Kaçmaya zorlananlar için daha güvenli yollara ihtiyacımız var. Hayatlarını tehdit eden imkânsız tercihlerle baş başa bırakılmamalılar."

Bu arada bugün ayrıca Girit Adası açıklarında Avrupa'ya geçmek isteyen 81 mültecinin de kurtarıldığı açıklandı. Pazar günü de 90 mülteci denizden kurtarılmıştı.

Yunanistan, Ortadoğu, Asya ve Afrika'dan Avrupa'ya ulaşmak isteyen mülteciler için önemli bir geçiş güzergahını oluşturuyor.

Birleşmiş Milletler'in verilerine göre bu yıl İtalya, İspanya, Yunanistan, Malta ve Kıbrıs'a ulaşan mülteci sayısı 72 bine ulaştı.

Reuters, AFP, AP, dpa/ DA, EC

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