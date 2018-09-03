 Mülteci karşıtı protestolara konu olan davada karar çıktı | ALMANYA | DW | 03.09.2018

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ALMANYA

Mülteci karşıtı protestolara konu olan davada karar çıktı

Almanya’da 15 yaşındaki Mia’nın Afgan kökenli sığınmacı eski erkek arkadaşı tarafından öldürüldüğü davada karar açıklandı. Cinayet, aşırı sağcıların mülteci karşıtı protestolarına neden olmuştu.

Urteil im Mordprozess von Kandel (DW/R. Staudenmaier)

Rheinland-Pfalz eyaletinin Kandel kentinde 2017 yılı sonunda 15 yaşındaki Mia adlı genç kızın sığınmacı erkek arkadaşı tarafından öldürüldüğü davada, cinayetten sekiz ay sonra karar açıklandı. Landau'daki yerel mahkeme Afganistan kökenli Abdul D. adlı zanlıyı "cinayet" ve "yaralama" suçlarından gençlik yasaları uyarınca sekiz yıl altı ay hapis cezasına çarptırdı. Savcılık ve müdahil avukatlar sanık hakkında on yıl hapis cezası talep etmiş, sanığın avukatı ise yedi yıl hapis cezası alması gerektiğini savunmuştu. Zanlının 18 yaşından küçük olması sebebiyle duruşma basına kapalı olarak yapıldı. 

Zanlı polise şikâyet edilmişti

15 yaşındaki Mia, 27 Aralık'ta Afgan kökenli eski erkek arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürülmüştü. Mia daha önce, kendisini tehdit ettiği için sığınmacı genci polise şikâyet etmişti. Genç kızın öldürülmesi Almanya genelinde geniş yankı bulmuş, aşırı sağcı gruplar Kandel'deki cinayeti protesto gösterilerinde hükümetin mülteci politikasını eleştirmişti. Kentte solcu gruplarsa aşırı sağcıları protesto için karşı gösteriler düzenlemişti.

Urteil im Mordprozess von Kandel

Zanlının yaşı tartışmalara neden oldu

Mia cinayeti zanlının cinayeti işlediği sırada 18 yaşın altında olup olmadığı konusunda da tartışmalara yol açmıştı. Şüpheler üzerine savcılık zanlının gerçek yaşının tıbbi olarak bilirkişi tarafından tespit edilmesini talep etmişti. Bilirkişi raporuna göre zanlı cinayeti işlediği sırada en az 17,5 yaşındaydı. Ancak bilirkişi raporunda kesin bir yaş tespitinde bulunulmamakla beraber zanlının 20 yaşında olabileceği de belirtilmişti. Mahkeme sözcüsü zanlının yaşının kesin olarak tespit edilememiş olması sebebiyle Gençlik Ceza Yasası uyarınca ceza aldığını belirtti. Almanya'da 18 yaşından büyükler cinayet suçundan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabiliyor.

Abdul D. 2016 Nisan'ında tek başına Almanya'ya gelerek, resmi makamlara 15 yaşında olduğu bilgisini vermişti. Kandel'de okula başlayan zanlının burada Mia'yla tanıştığı bildiriliyor. Şubat 2017'de Federal Göçmen ve Mülteci Dairesi (BAMF) zanlının iltica talebini reddetmişti. Ancak o dönem yürürlükte olan sınır dışı yasağı nedeniyle zanlı Almanya'da kalmaya devam etmişti.

dpa, epd / HT, BK

© Deutsche Welle Türkçe

 

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