 Mülteci kamplarında koronavirüs tehdidi | AVRUPA | DW | 31.03.2020

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AVRUPA

Mülteci kamplarında koronavirüs tehdidi

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) koronavirüs tehdidi nedeniyle Yunanistan’daki kapasitesini fazlasıyla aşan mülteci kamplarının boşaltılması çağrısını yaptı.

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Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) koronavirüs tehdidi nedeniyle Yunanistan’daki kapasitesini fazlasıyla aşan mülteci kamplarının boşaltılmasını talep etti. BMMYK Yunanistan sözcüsü Boris Cheshirkov insanların riskli koşullarda, sıkışık ve hijyenin yeterli olmadığı ortamda yaşadıklarına dikkat çekti. Özellikle 3 bin kişilik kapasitesi olmasına rağmen 20 bin sığınmacının yaşadığı Midilli adasındaki Moria kampında durumun daha da kötü olduğuna vurgu yapılıyor. BMMYK aylardır adalardaki sığınmacıların ana karaya götürülmesini talep ediyor.

Cheshirkov, sığınmacılara sabun ve dezenfektan satın alabilmeleri için daha fazla para dağıttıklarını ve hijyeni sağlamaları için yönetimlere destek verdiklerini belirtti. Şimdiye kadar insanlar kişisel temizlik için uzun kuyruklara girmek zorunda kalıyordu. Yunan adaları Midilli, Sisam, Sakız, İleryoz ve İstanköy adalarındaki kamplarda yaklaşık 40 bin sığınmacı barınıyor. Bunların toplam kapasitesi ise 6 bin kişi.

Yetkililer COVID-19 hastalarının tedavi edilip izole edilebileceği konteynerler oluşturuyor. Dünya Doktorları Derneği Midilli sorumlusu Dimitris Patestos, Moria kampının girişine bir konteyner yerleştirildiğini ve burada bir doktor ile bir hemşirenin görev yaptığını söyledi.

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Dünya genelinde 50'den fazla ülkede hükümetler, yaklaşık 1,7 milyar insana koronavirüs salgını nedeniyle evden çıkmamaları için çağrı yaptı ya da yasak koydu. Yunanistan'da da sokağa çıkma yasağı uygulanacak. (23.03.2020)

Gelişmekte olan ülkelerin koronavirüs salgını nedeniyle 2,5 trilyon dolarlık bir destek paketine ihtiyacı olduğu açıklandı. Birleşmiş Milletler (BM) raporuna göre kriz nedeniyle bu ülkeler "muazzam bir darbe" alacak. (30.03.2020)

28 Şubat tarihinde Yunanistan sınırındaki kapıları göçmen geçişlerine açan Türkiye, sınırları koronavirüs salgını nedeniyle kapatma kararı aldı. Karar bu gece yürürlüğe giriyor. (18.03.2020)

Patestos: Olası bir salgının sonuçları çok kötü olur

Patestos bunun yeterli bir önlem olmadığını dile getirerek adada her an salgının baş gösterebileceğini vurguladı. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği’nin adada çalışanların sayısını azalttığını belirten Patestos, kışın ardından birçok kişide öksürük, beslenme yetersizliği ve çeşitli hastalıklar görüldüğünü, bu nedenle Moria’da olası bir salgının çok kötü sonuçları olacağını vurguladı.

Yunan devletinin aldığı karara göre Yunan vatandaşları gibi sığınmacılar da yalnızca zorunlu durumlarda dışarı çıkabiliyor. Saatte en fazla 100 kişinin dışarı çıkmasına izin verilirken, grup halinde dolaşmak yasaklandı. Doktor muayenesi ve alışverişe gitmek isteyen sığınmacıların polisten izin alması gerekiyor.

Midilli adasında şimdiye kadar iki koronavirüs vakasına rastlandı. Ancak bu vakalar henüz Moria kampına uzak bir noktada. 

dpa/DK,BW

©Deutsche Welle Türkçe 

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