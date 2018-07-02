Mülteci anlaşmasının ayrıntıları belli oluyor

Almanya'da koalisyon ortakları Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) ve Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) partileri arasında yaşanan krizin ardından mülteci politikasında varılan uzlaşmanın ayrıntıları netleşiyor.

CDU lideri ve Başbakan Angela Merkel, Pazartesi akşamı ARD televizyonunda yayınlanacak röportajında, CSU ile üzerinde uzlaşmaya varılan ve Almanya'da tartışma yaratan "transit merkezlere" ilişkin planlarını açıkladı. Başbakan Merkel, Avusturya sınırında kurulacak transit merkezlere gönderilen sığınmacıların en fazla iki gün polis kontrolü altında kalacağını vurguladı. Merkel, "48 saat ile yetinmek gerekiyor, anayasa bunu öngörüyor" dedi. Anayasaya göre bir insanın özgürlüğünün "en fazla 48 saat sınırlandırılabileceğini" hatırlatan Merkel, sığınmacıların bu süre içinde "diğer ülkeye gönderilmesinin sağlanması" gerektiğinin altını çizdi. Merkel, sığınmacıların bu süre içinde Avrupa Birliği (AB) içinde kayıtlı oldukları ülkeye gönderilememeleri halinde, normal bir mülteci kabul merkezine aktrarılacaklarını ifade etti.

CDU ve CSU arasında Pazartesi akşamı varılan uzlaşma, başka bir AB ülkesine kayıt yaptıran veya iltica başvurusunda bulunan mültecilerin Almanya'ya girişinin engellenmesini hedefleniyor. Bu çerçevede alınacak önlemler arasında Avusturya sınırındaki üç noktada "transit merkezlerin" kurulması öngörülüyor.

SPD ile henüz uzlaşma sağlanamadı

Ancak koalisyon ortaklarından Sosyal Demokrat Parti (SPD), "kapalı bir merkeze" karşı çıkarak, Birlik partilerinin (CDU/CSU) planlarını kesinlikle reddediyor. SPD Genel Başkanı ve Meclis Grup Başkanı Andrea Nahles, Çarşamba günü mecliste yaptığı konuşmada, "kapalı bir kampı kesinlikle reddediyoruz" demişti.

Koalisyon partilerinin önde gelen isimleri Perşembe günü konuyu görüşmek üzere Berlin'de biraraya gelecek. Transit merkezlerde sığınmacıların sadece iki gün tutulması planlarının ise SPD ile uzlaşma konusunda bir köprü olabileceği belirtiliyor.

CSU lideri ve İçişleri Bakanı Horst Seehofer de, n-tv televizyonuna verdiği demeçte, SPD ile uzlaşma sağlanacağına inandığını belirterek, "Bu konuda kuşku duymuyorum" dedi.

Almanya Avusturya'yı ikna etmek istiyor

Koalisyon toplantısı öncesinde ise İçişleri Bakanı Seehofer'in planlarını görüşmek üzere Avusturya'nın başkenti Viyana'ya gideceği bildirildi. Seehofer, Almanya'nın ikili geri kabul anlaşması imzalamadığı ülkelere kayıtlı sığınmacıların transit merkezlere kabul edilmemesini istiyor. Seehofer'in planı, bu mültecilerin sınırdan geri çevrilmesini öngörüyor. Bu durumda, bu sığınmacılar Avusturya'da kalacak. Ancak Avusturya, Alman hükümetinin planlarına sıcak bakmıyor. Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz Avusturya'nın aleyhine olacak bir anlaşmaya imza atmayacaklarını açıklamıştı.

Almanya İçişleri Bakanı Seehofer'in Perşembe günü Viyana'da yapacağı görüşmelerde de uzlaşma sağlanması beklenmiyor. İçişleri Bakanlığı sözcüsü, bu görüşmelerin yapılacak anlaşmaların önünü açmayı hedeflediğini ifade etti.

AFP,dpa/JD,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe