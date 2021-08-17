Mülakat mağdurları hak arayışında

#mülakatahayır

KPSS mülakatları, sosyal medyada bu etiketle gündeme oturdu. Milli Eğitim Bakanlığı'nın sözleşmeli öğretmen kadrosuna dahil olabilemek için uzun süre emek veren adaylar, büyük hayal kırıklığı içinde. Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda aldıkları yüksek puanlara rağmen mülakatta elenen gençler, Twitter üzerinden aldıkları sonuca itiraz ediyor.

"Mülakatta dilim bile sürçmemişti" diyenler, "Dört sorunun dördünü de doğru cevaplamıştım" diyenler haksızlığa uğradıkları gerekçesiyle tepkililer.

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Burcu Karakaş

© Deutsche Welle Türkçe