 Mülakat mağdurları hak arayışında | Türkiye | DW | 29.12.2021

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Türkiye

Mülakat mağdurları hak arayışında

KPSS sınavında aldıkları yüksek puanlara rağmen mülakatta elendiklerini öğrenenler sosyal medyadan #mülakatahayır etiketiyle paylaşımlar yaparak seslerini yükseltiyor.

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#mülakatahayır

KPSS mülakatları, sosyal medyada bu etiketle gündeme oturdu. Milli Eğitim Bakanlığı'nın sözleşmeli öğretmen kadrosuna dahil olabilemek için uzun süre emek veren adaylar, büyük hayal kırıklığı içinde. Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda aldıkları yüksek puanlara rağmen mülakatta elenen gençler, Twitter üzerinden aldıkları sonuca itiraz ediyor. 
"Mülakatta dilim bile sürçmemişti" diyenler, "Dört sorunun dördünü de doğru cevaplamıştım" diyenler haksızlığa uğradıkları gerekçesiyle tepkililer.

 

Ayrıntılar için videoyu tıklayın...

 

Burcu Karakaş

© Deutsche Welle Türkçe

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