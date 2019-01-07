 Müjdat Gezen′in adli kontrol şartı kaldırıldı | TÜRKİYE | DW | 23.01.2019

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TÜRKİYE

Müjdat Gezen'in adli kontrol şartı kaldırıldı

Katıldığı bir televizyon programında sarf ettiği sözler nedeniyle hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret"ten soruşturma açılan sanatçı Müjdat Gezen'e yönelik adli kontrol kararı kaldırıldı.

Türkei Istanbul Müjdat Gezen (P. Ersoy)

Sinema ve tiyatro oyuncusu Müjdat Gezen'in hakkındaki adli kontrol kararı kaldırıldı. Gezen'in avukatı Celal Ülgen, talepleri doğrultusunda İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının Müjdat Gezen hakkındaki adli kontrol kararını kaldırdığını bildirdi.

Ülgen, bir süre sonra Twitter hesabından yaptığı ikinci paylaşımda da kendisine adli kontrol tedbirinin "resen" kaldırıldığı bilgisinin verildiğini, bunun yurt dışına çıkış yasağını da kapsadığını kaydetti.

Gezen, 20 Ocak'ta imza atmak için gittiği Kadıköy'deki polis merkezinde hakkındaki adli kontrol kararını eleştirerek "Bir insan niye imza verir? Yurt dışına kaçmasın, delilleri karatmasın diye. Delil ellerinde zaten. Delilde suç yok. Öteki de yurt dışına kaçmak. Ben kimlerin kaçacağını biliyorum ama söylemem. En son kaçacak herhalde benim" demişti.

Halk TV'de Uğur Dündar'ın sunduğu Halk Arenası programına katılan sanatçılar Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında sarf ettikleri sözler nedeniyle "Türkiye Cumhuriyeti Devleti Cumhurbaşkanı'nı hedef alarak hakaret içerikli sözler söyleyip darbe ve ölüm tehdidinde bulundukları yönünde haberler yer aldığının tespiti üzerine" soruşturma başlatılmıştı.

Başsavcılık tarafından Gezen "Cumhurbaşkanına Hakaret" suçundan, Metin Akpınar ise "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "Halkı, Türkiye Cumhuriyeti hükümetine karşı silahlı isyana tahrik etme" suçlarından adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edilmişti. Mahkeme Akpınar ve Gezen hakkında yurt dışına çıkış yasağı koymuş ve haftada bir gün karakola imza verme şartıyla serbest bırakmıştı.

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Müjdat Gezen'den iktidara: Bunların korkusu dağları aşmış

DW/BK,GA

© Deutsche Welle Türkçe

 

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Gezen ve Akpınar'ın adli kontrol itirazına ret

Katıldıkları televizyon programında yaptıkları açıklamalar nedeniyle haklarında soruşturma başlatılan Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'in adli kontrol kararına yaptıkları itiraz reddedildi. (04.01.2019)  

Metin Akpınar adli kontrol hükümlerine itiraz etti

Katıldığı televizyon programında yaptığı açıklamalar nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan sanatçı Metin Akpınar, soruşturma kapsamında aleyhine konulan adli kontrol hükümlerine itiraz etti. (31.12.2018)  

Akpınar ve Gezen'e yurtdışına çıkış yasağı

Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkındaki sözleri nedeniyle soruşturma açılan Akpınar ve Gezen adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yurtdışına çıkış yasağı getirilen sanatçılar haftada bir karakolda imza verecek. (24.12.2018)  

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Müjdat Gezen'den iktidara: Bunların korkusu dağları aşmış  

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