Müjdat Gezen'in adli kontrol şartı kaldırıldı

Sinema ve tiyatro oyuncusu Müjdat Gezen'in hakkındaki adli kontrol kararı kaldırıldı. Gezen'in avukatı Celal Ülgen, talepleri doğrultusunda İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının Müjdat Gezen hakkındaki adli kontrol kararını kaldırdığını bildirdi.

Ülgen, bir süre sonra Twitter hesabından yaptığı ikinci paylaşımda da kendisine adli kontrol tedbirinin "resen" kaldırıldığı bilgisinin verildiğini, bunun yurt dışına çıkış yasağını da kapsadığını kaydetti.

Gezen, 20 Ocak'ta imza atmak için gittiği Kadıköy'deki polis merkezinde hakkındaki adli kontrol kararını eleştirerek "Bir insan niye imza verir? Yurt dışına kaçmasın, delilleri karatmasın diye. Delil ellerinde zaten. Delilde suç yok. Öteki de yurt dışına kaçmak. Ben kimlerin kaçacağını biliyorum ama söylemem. En son kaçacak herhalde benim" demişti.

Halk TV'de Uğur Dündar'ın sunduğu Halk Arenası programına katılan sanatçılar Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında sarf ettikleri sözler nedeniyle "Türkiye Cumhuriyeti Devleti Cumhurbaşkanı'nı hedef alarak hakaret içerikli sözler söyleyip darbe ve ölüm tehdidinde bulundukları yönünde haberler yer aldığının tespiti üzerine" soruşturma başlatılmıştı.

Başsavcılık tarafından Gezen "Cumhurbaşkanına Hakaret" suçundan, Metin Akpınar ise "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "Halkı, Türkiye Cumhuriyeti hükümetine karşı silahlı isyana tahrik etme" suçlarından adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edilmişti. Mahkeme Akpınar ve Gezen hakkında yurt dışına çıkış yasağı koymuş ve haftada bir gün karakola imza verme şartıyla serbest bırakmıştı.

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DW/BK,GA

© Deutsche Welle Türkçe