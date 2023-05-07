Wagner Grubu Bahmut'ta kalıyor

Mühimmat gönderilmediği takdirde, çatışmaların ağır kayıplara neden olduğu Bahmut bölgesinden çekileceğini bildiren Wagner Grubu'na Moskova askeri yardım gönderiyor.

Rus paralı asker grubu Wagner, daha önce mühimmat yetersizliği sebebiyle ayrılacağını duyurduğu Bahmut'ta kalma kararı aldı.

Savaş ve kriz bölgelerinde savaş suçu ve insanlığa karşı suçlar işlemekle itham edilen Wagner Grubu'nun yöneticisi Yevgeni Prigojin, Moskova'nın kendilerine silah ve mühimmat yollama sözü verdiğini duyurdu. Özellikle Rusça konuşulan ülkelerde yaygın olarak kullanılan sosyal medya kanalı Telegram'ın Wagner grubu hesabından bir mesaj yayınlayan Prigojin, "Bahmut'taki savaşı sürdürebilmemiz için ihtiyacımız olduğu kadar silah ve mühimmat yardımı sözü aldık" diye belirtti.

Prigojin'in aktardığına göre, Rus ordusu ayrıca, Bahmut'taki Wagner paralı askerlerinin Ukraynalı birlikler tarafından etrafının sarılmasının engellenmesi amacıyla Wagner Grubu'na kanattan koruma vermeyi taahhüt etti.

Bahmut'ta hem Rusya hem de Ukrayna tarafının ağır kayıplar verdiği bildiriliyor Fotoğraf: Sofiia Gatilova/REUTERS

Moskova'dan resmi açıklama yok

Moskova'dan ise henüz konuyla ilgili resmi açıklama gelmedi. Wagner Gurubu lideri Prigojin, düzenli birliklerle işcbirliğinin koordinasyonunundan sorumu General Sergey Surovikin'i general rütbeleri olup da savaştan anlayan tek kişi olarak nitelendirdi.

Ukrayna'nın Bahmut bölgesinde her iki tarafın yoğun kayıplar yaşadığı bildirilirken, bölgede görev yapan Wagner Grubu, kendi kayıplarının yüksekliğinden Rusya Savunma Bakanlığı'nı açıkça sorumlu tutuyor.

Yeterli top mermisi olmadığı için şehre hücumdaki kayıpların beş kat daha fazla olduğunu iddia eden Prigojin, son olarak hafta içinde birliklerini 10 Mayıs'ta bölgeden çekmekle tehdit etmişti.

Wagner Grubu şefine göre şimdiye kadar Bahmut'ta 50 bin Ukraynalı hayatını kaybetti. Prigojin, kendi taraflarında da on binlerce kişinin öldüğünü ve yaralandığını itiraf etti.

Wagner şefi Prigojin, Rusya'nın Ukrayna'daki birleşik savaş güçlerinin başındaki komutan General Surovikin ve Wagner askerleri yerine Bahmut'ta askerlerinin savaşması planlanan Çeçen lider Ramsan Kadirov; Rusya'nın Ukrayna savaşında en sert çizgiyi izlemesini savunan aktörler arasında sayılıyor. Uluslararası uzmanlar, Rusya'nın elit güçleri arasında bir güç çekişmesi yaşandığı, bunun da Moskova'nın savaş yeteneğini zayıflattığı görüşünü savunuyor.

dpa / ETO,ET

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