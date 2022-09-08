Mölln'de camideki yangında kundaklama şüphesi

Schleswig-Holstein eyaletindeki Mölln kentinde bulunan, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne (DİTİB) bağlı Fatih Sultan Camisi'nde dün yangın çıktığı açıklandı. Caminin yangın alarmının 17:50 sularında çalmasıyla olay yerine giden itfaiye ekipleri yangını kısa süre içinde söndürdü. Yangının caminin koridorunda bulunan duvar panosundaki ilanın alev almasıyla çıktığını bildiren Polis kundaklamadan şüpheleniyor. Yangın sebebiyle kimsenin yaralanmadığı sadece maddi hasarın oluştuğu kaydedildi.

Mölln Belediye Başkanı Ingo Schäper yaptığı açıklamada, söz konusu olaydan büyük üzüntü duyduklarını belirtti. Kent yönetiminin kısa süre içinde güvenlik önlemlerinin alınması için emniyet ve cami yetkilileri ile yakın temas halinde olduğunu ifade eden Belediye Başkanı, yangının nedeninin henüz tespit edilmediğini, bu konuda dikkatli davranmak istediklerini belirtti.

Mölln'deki ırkçı saldırının yıl dönümü yaklaşıyor

Kundaklama ihtimali üzerinde durulmasının en önemli sebeplerinden biri Mölln'de 1992 yılında düzenlenen saldırıların yıl dönümünün yaklaşması. 1992 yılı 23 Kasımı'nda iki Neonazi'nin kundakladığı Türkler'in yaşadığı iki binadan birinde 51 yaşındaki Bahide Arslan ile torunları 14 yaşındaki Ayşe Yılmaz ve 10 yaşındaki Yeliz Arslan yaşamını yitirmişti. Kundaklanan binalarda yaşayan dokuz Türk de yaralanmıştı.

Olay sırasında 19 ve 25 yaşlarında olan failler üç kişiyi öldürmek suçundan hüküm giydi. 19 yaşındaki Neonazi, yaşı gereği Gençlik Yasası uyarınca 10 yıl hapse mahkûm oldu ve 7,5 yıl sonra tahliye edildi. Diğer sanık ise müebbet hapis cezası aldı, 15 yıllık hapis cezasının ardından da serbest bırakıldı.

Mölln'deki saldırı, iki Almanya'nın birleşmesinden sonra düzenlenen ilk ırkçı kundaklama saldırılarından biri olarak tarihe geçti.

dpa,DW / HT,ET