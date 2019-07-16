LZ: Erdoğan Krallığı Almanya'nın en iyi müşterisi

Alman Federal Meclisinde bir soru önergesi ile gündeme gelen Türkiye'ye silah ihracatı konusu Alman basınında yankı buldu. Hükümetin önergeye verdiği yanıtta, 2019'un ilk dört ayında "donanma alanında" Türkiye'ye 184 milyon 100 bin euro değerinde teçhizat sevkiyatı gerçekleştiği ve bu dönemde sevkiyatlarda Türkiye'nin ilk sırayı aldığı belirtilmişti. Mannheimer Morgen gazetesinin yorumu şöyle:

"Almanya'nın silah ihracatı ile dış politikasının birbirleri ile ne denli tezat olabilecekleri bir kez daha görünüyor. Avrupa Birliği, Kıbrıs açıklarında savaş gemileriyle güç gösterisinde bulunup, komşusunun doğalgaz ticareti yapma hakkını kabul etmeyen Türkiye'ye karşı Pazartesi günü çeşitli yaptırımlara karar verdi. Bu sebepten dolayı, Almanya'nın silah ihracatını durdurmaması inanılır gibi değil. Hem de Rusya'dan ilk hava savunma füzeleri Türkiye‘ye gelmişken. Böylece (Türkiye), komşusu Yunanistan'a karşı olan büyük askeri üstünlüğünü daha da artırabilir."

Landshuter Zeitung da konuyu yorumlayan gazetelerden biri. Gazete, konu silah ticareti olduğu zaman Alman hükümetinin çifte standart uyguladığını savunuyor:

"Nato üyeliği bir yana, Türkiye'ye silah satmamak için birçok neden var. Geçtiğimiz yıl 12,9 milyon euroluk hacim ile bu ticaret gerçekten çok düşük bir seviyeye indi. Ancak Erdoğan Krallığı şu anda yine Alman savunma sanayisinin önemli bir müşterisi, hatta senenin ilk dört ayında en önemlisiydi. Tabii şimdi bu durum yapılmış olan anlaşmalardaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi zorunluluğu ile açıklanabilir. Ancak hükümet tarafından çok sayıda yeni onay da verildi. Askeri teçhizat ve silahlar söz konusu olduğunda Alman hükümeti kaygı verici bir çifte standart sergiliyor. Sadece Türkiye ile olan ticarette değil, Suudi Arabistan ve Mısır'la olanlarda da."

Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen'in Avrupa Birliği Komisyonu başlanlığına seçilmesi Hannoversche Allgemeine Zeitung tarafından, Avrupa için olumlu bir olay olarak değerlendiriliyor:

"Komisyonun başına Ursula von der Leyen ile ilk kez bir kadın geçecek. Brüksel'de doğan, akıcı bir şekilde İngilizce ve Fransızca konuşan von der Leyen, savunma bakanlığı sırasında, Avrupa için ortak bir savunma politikası fikri ile ilgili çalışmalar yapan kişilerden biri idi. Von der Leyen gerçek bir Avrupalı kimliğine sahip. Kuzey, güney, doğu ve batıdaki devlet ve hükümet başkanları tarafından destekleniyor. Avrupa, (Komisyon başkanlığına Avrupa Parlamentosu seçimlerindeki liste başı adaylarından birinin seçilmesi) prensibini zayıflattı ancak onun yönetimi önümüzdeki yıllarda muhtemelen daha önce hiç olmadığı kadar modern ve güçlü olacak."

Westfälische Nachrichten gazetesi ise von der Leyen'in Komisyon başkanlığına daha temkinli yaklaşıyor:

"Avrupa'nın zirvesinde ilk kez bir kadın, hem de Alman. Tarihi bir olay, ancak Avrupa Birliği'nin yeni komisyon başkanı asla herkesin sevgilisi değil. Muhafazakar Ursula von der Leyen, siyasi rakiplerine çok sayıda ödün vermek zorunda kaldı. Ve iklim, sosyal konular, hukuk devleti ilkesi gibi konularda çok da vaatte bulundu. Avrupalı milletvekilleri bu vaatlerin takipçisi olmalı. Juncker'in halefi icraatını da göstermek zorunda ki, Avrupa'nın Avrupalılar gözündeki itibarı bozulmasın. Ursula von der Leyen güven kazanmak için yoğun bir çaba göstermeli."

dpa / ET,BK

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