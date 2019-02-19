LVZ: Trump'ın çağrısı Kürtlere gönderilmiş bir mesaj

Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'de yakalanan Avrupa asıllı IŞİD militanlarını teslim alarak yargılamaları için Avrupa ülkelerine yaptığı çağrıyı konu alan yorumunda şu satırlara yer veriyor:

"Hiç olmazsa IŞİD militanlarının da pişmanlık duydukları ve ülkelerine dönmek istedikleri anlaşılıyor. Kimse onların isteğine kulak tıkamıyor. İdam cezasının kaldırılmış olması hiçbir hukuk devletinin insan hakkında nihai karar verme hakkı olmadığını gösterir. Almanya sorumluluğuna sahip çıkmakla diğer ülkelere de suç işleyen vatandaşlarını teslim almaları için mesaj vermiş olur. İhanet edenlerin vatanı olduklarını değil, hür dünyanın değerlerini savunduklarını göstermek için bunu yapmalıdırlar. Bunu yaparken de masumiyet karinesi, yargı yolu garantisi, hukukun uygulanması ve her yasa dışı fiilin kovuşturulup orantılı cezaya çarptırılması ilkelerine sadık kalınmalıdır.”

Leipziger Volkszeitung ABD Başkanı'nın Avrupalı IŞİD militanlarının ülkelerinde yargılanmaları çağrısını şöyle yorumluyor:

"Trump Suriye'den çekilme kararıyla Kürtleri tedirgin etti. Bu bakımdan Almanya, Fransa ve İngiltere'ye yaptığı IŞİD militanlarını geri alma çağrısı Kürtlere gönderilmiş yarı ciddi bir dayanışma mesajı olabilir. Ancak Trump'ın şüphe götürür girişimi bu konuda harekete geçilmesi gerektiğini de unutturmamalı. Almanya ve diğer Avrupa ülkeleri sorumluluklarına sahip çıkmalıdırlar.”

Rheinpfalz gazetesi Başkan Trump'ın ABD'ye ithal edilen Avrupa malı otomobillere cezalı gümrük vergisi getirme tehdidine ayırdığı yorumda Avrupa'dan gelecek misillemenin anlaşmazlığı tırmandıracağı dile getiriliyor:

"Avrupa'dan alınan otomobillerin ABD'nin ulusal güvenliğini tehdit edebileceğine Trump da inanmıyordur. ABD Başkanı ek gümrük vergisi getirip Avrupa'dan ithal edilen otomobillerin fiyatını arttırarak Amerikalıları yerli otomobil almaya teşvik etmek istiyor. Bu hesabın tutacağı garanti edilemez. Kesin olan, cezalı gümrük vergisinin yürürlüğe girmesiyle birlikte konunun kapanmayacağıdır. Avrupalılar karşı önlemlere başvuracak ve Amerikalılar da misillemeyi karşılıksız bırakmayacaklardır.”

Badische Neueste Nachrichten gazetesi aynı konudaki yorumunda ABD Başkanı'nın ticaret kurallarını ortaklarına dikte etmek istemesini eleştiriyor:

"Ekonomistlerin hesaplarına göre cezalı gümrük vergisi Almanya'nın otomobil ihracatını yüzde 8 oranında azaltacak olursa, bu önce Alman şirketlerine para kaybettirir. Ama bu Alman otomotiv endüstrisinin sonu demek değildir. Trump'ın hamlesi ilk planda çok faktörlü bir tehdit ortamı yaratmak anlamına gelir. Çünkü gümrüklerin artması ne ABD'nin ticari açığını azaltır, ne de ülkedeki istihdamı arttırır. Trump Avrupa ile kendi kuralları doğrultusunda iş anlaşmasına varmayı hedefliyor. Bu bakımdan Alman politikacılarının ve iş çevrelerinin soğukkanlı olmaları gerekir. Dünyanın öteki ucundaki birinin kükremesine sinmek ya da fevri tepki göstermek hata olur. Donald Trump'ın da dünyada ortaklara ihtiyacı olduğu unutulmamalıdır.”

DW, dpa, afp/AG, BÖ

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