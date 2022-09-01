Lukoil’in şefi Maganov'un şüpheli ölümü

Rusya’da bir iş insanı daha şüpheli biçimde hayatını kaybetti. Ülkenin ikinci büyük petrol şirketi olan Lukoil’in patronu Ravil Maganov, kaldığı hastanenin penceresinden düşerek öldü.

Rusya’da bugün bir iş insanı daha şüpheli biçimde hayatını kaybetti. Ülkenin ikinci büyük petrol şirketi olan Lukoil’in Yönetim Kurulu Başkanı Ravil Maganov, kaldığı hastanenin penceresinden düştükten sonra hayatını kaybetti.

Rus haber ajansı Interfax’a konuşan ve adının açıklanmasını istemeyen bir kaynak, Maganov’un Moskova’da kaldığı kliniğin penceresinden düştüğünü ve yaralandığını, daha sonra da öldüğünü duyurdu. Pencereden nasıl düştüğüne dair bilgi verilmezken, ekonomi haberleri yapan RBC gazetesi Maganov'un altıncı kattan düştüğünü ileri sürdü.

Son aylarda çok sayıda Rus iş insanın intihar görünümlü şüpheli ölümü dikkat çekiyor. Reuters haber ajansına konuşan ve Maganov’u yakından tanıdığı belirtilen iki kaynak, Maganov’un intihar etme girişiminde bulunduğuna pek ihtimal vermediklerini söyledi.

Lukoil'e yakın bir kaynak şirket yönetiminde Lukoil'in patronunun intihar ettiği yargısının hakim olduğunu söyledi. Lukoil'den yapılan resmi açıklamda ise şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Maganov‘un "ağır bir hastalık sonrası hayatını kaybetmesinden duyulan üzüntü" dile getirildi.

Son aylardaki şüpheli ölümler

Rusya'da özellikle son aylarda zengin iş insanlarının ve aile üyelerinin şüpheli biçimde öldüğü dikkat çekiyor. Rusya'nın Ukrayna’ya savaş açmasından kısa süre sonra Rus enerji şirketi Gazprom’un yöneticilerinden Aleksander Tylakov St. Petersburg'daki evinin garajında ölü bulunmuştu.

Nisan ayında da yine Rusya’nın en büyük sıvı gaz tedarikçisi şirket olan Novatek’in eski yöneticisi Sergey Protosenya İspanya‘daki villasında eşi ve kızı ile birlikte ölü bulundu. Olayı araştıran sorumlu Katalonya Emniyet Teşkilatı, Protosenya’nın, eşini ve kızını öldürdükten sonra intihar ettiğinden şüphelenildiğini duyurdu.

Fotoğraf: Evgenia Novozhenina/REUTERS

Mayıs ayında ise Rus medyası, yine eski bir Lukoil yöneticisi olan Aleksander Subbotin’in Moskova yakınlarındaki evinin bodrum katında ölü bulunduğunu yazdı.

Yine Mayıs ayında enerji devi Gazprom’un iştiraki olan Gazprombank‘ın eski Genel Başkan Yardımcılarından Vladislav Avayev’in Moskova’daki evinde eşi ve kızı ile birlikte ölü bulunduğu açıklandı.

Kardeşi Nail Maganov da Tatnef’in patronu

Bugün kaldığı hastanenin penceresinden düşmesinin ardından hayatını kaybeden Lukoil’in patronu 67 yaşındaki Ravil Maganov, 1993’ten beri şirkette göre yapıyordu. Erkek kardeşi Nail Maganov da başka bir petrol şirketi olan, orta büyüklükteki Tatnef'in Genel Müdürü.

Lukoil Rusya'da alışılmışın dışında bir tutum izleyerek, Ukrayna savaşının başlamasının ardından 3 Mart’ta bir açıklama yapmış ve Ukrayna’da yaşananları "trajik gelişmeler" olarak niteleyip endişesini dile getirmişti. Açıklamada silahlı çatışmaların mümkün olduğunca hızlı şekilde sona erdirilmesini talep etmişti.

Türkiye'de de faaliyet yürüten Lukoil'in internet sayfasında 1998 senesinde Türkiye pazarına girdiği, 2006‘da Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan akaryakıt dağıtım lisansı aldığı bilgisi yer alıyor. Şirketin 2008‘de Akpet şirketini satın alarak Türkiye pazarındaki konumunu güçlendirdiği belirtiliyor. "Hâlihazırda akaryakıt dağıtım pazarında faaliyet gösteren en büyük şirketlerden biri olan LUKOIL Eurasia Petrol A.Ş. ve iştiraki şirketi Akpet Akaryakıt Dağıtım A.Ş. Türkiye'nin genelinde 600'e yakın istasyonu ile faaliyetine devam etmektedir" ifadelerine yer veriliyor.

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Reuters, AFP / ETO, HT