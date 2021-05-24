 Lukaşenko′dan zorla iniş açıklaması: İnsanları korumak için | Avrupa | DW | 26.05.2021

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Avrupa

Lukaşenko'dan zorla iniş açıklaması: İnsanları korumak için

Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko Ryanair uçağına zorla iniş yaptırılmasını savundu. Lukaşenko "İnsanları korumak için uluslararası kurallara uygun ve yasal davrandım" dedi.

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko

Avrupa Birliği'nin uçak kaçırma olarak tanımladığı, 23 Mayıs Pazar günü bir Ryanair uçağına zorla iniş yaptırılması olayıyla ilgili Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ilk kez bir açıklama yaptı. Lukaşenko resmi haber ajansı Belta'ya yaptığı açıklamada "İnsanları korumak için tüm uluslararası kurallara uygun ve yasal bir biçimde davrandım" dedi. Lukaşenko yolcu uçağının Mig-29 tipi bir savaş jeti eşliğinde başkent Minsk'e zorla indirildiği iddiasının ise yalan olduğunu söyledi.

Belarus hükümetine yönelik bir saldırının söz konusu olduğunu belirten Lukaşenko "Tahmin ettiğimiz gibi içeride ve dışarıda kötülüğümüzü isteyenler devlete saldırmak için yöntemlerini değiştirdiler" dedi. Lukaşenko "Birçok kırmızı çizgiyi, sağlıklı insan aklının ve insan ahlakının sınırlarını aştılar" ifadelerini kullandı.

Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko "Bu, artık sadece bir enformasyon savaşı değil, bu modern bir hibrit savaş ve bir sıcak çatışmaya dönüşmesine engel olmak için her şeyi yapmalıyız" diye konuştu.

Kremlin’den yapılan açıklamada Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko’nun Ryanair uçağına zorla iniş yaptırılmasına dair açıklamasına inanmamak için bir neden olmadığı belirtildi.

Ne olmuştu?

23 Mayıs Pazar günü Yunanistan’ın başkenti Atina’dan Litvanya’nın başkenti Vilnius’a gitmekte olan yolcu uçağı, rotası değiştirilerek başkent Minsk’e iniş yapmaya zorlandı. Belarus medyasında, bir bomba ihbarı üzerine zorunlu iniş yaptığı belirtilen uçakta patlayıcı bulunamadı. Ryanair Havayolları’na ait uçağın inişinin ardından uçakta bulunan muhalif Nexta kanalının eski editörü, gazeteci Roman Protaseviç ve kız arkadaşı Sofiya Sapega gözaltına alındı. Telegram üzerinden yayın yapan Nexta, 2020 Ağustosu’nda düzenlenen tartışmalı devlet başkanlığı seçimlerinin sonuçlarını protesto eden muhalif kesim için en önemli haber ve bilgi kaynaklarından biri olmuştu.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen olayla ilgili "uçak kaçırma" nitelemesini kullanmıştı. Avrupa Birliği devlet ve hükümet başkanlarının dün akşamki zirvesinden de Belarus'a yaptırım kararı çıktı. Zirvede Belarus'tan gelen uçaklara Avrupa Birliği hava sahasının kapatılmasına ve AB havalimanlarına iniş yasağı getirilmesine karar verildi. Avrupa Birliği ülkelerine bağlı havayolu şirketlerine de Belarus hava sahasını kullanmama çağrısı yapıldı. Avrupalı birçok havayolu şirketi de bu karara uydu.

AFP, AP / EC, MK

© Deutsche Welle Türkçe

 

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