 Lukaşenko taraftarlarını ″bağımsızlığı savunmaya″ çağırdı | DÜNYA | DW | 16.08.2020

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DÜNYA

Lukaşenko taraftarlarını "bağımsızlığı savunmaya" çağırdı

Minsk'te düzenlenen mitinge katılan Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko taraftarlarına "ülkeyi ve bağımsızlığını savunma" çağrısı yaptı.

Lukaşenko yanlılarının yaptığı gösteri

Lukaşenko yanlılarının yaptığı gösteri

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko başkent Minsk'te düzenlenen hükümet yanlısı gösteriye katıldı. Taraftarlarına hitaben bir konuşma yapan Lukaşenko "Sizi buraya beni savunmak için çağırmadım. Çeyrek asır sonra ilk kez ülkenizi ve onun bağımsızlığını savunabilirsiniz" dedi.

Lukaşenko konuşmasında NATO'nun kara harekatı için batı sınırı boyunca hazırlık yaptığını, tank ve uçakların sınırdan sadece 15 dakika uzaklıkta bulunduğunu söyledi. Belarus Devlet Başkanı daha önceki açıklamalarında da Polonya ve Litvanya'daki NATO tatbikatlarını eleştirmişti.

Polonya, Ukrayna, Litvanya ve Letonya'nın yeniden seçime gitme baskısı yaptığını söyleyen Lukaşenko bunun devletin sonu anlamına geleceğini belirtti. Vatandaşların reform istemesi halinde ise buna yarından itibaren başlayacağını ifade etti.

Minsk'te muhalefet de öğleden sonra "Özgürlük Yürüyüşü" için toplandı. AFP gösteriye on binlerce kişinin katıldığını duyurdu.

Lukaşenko karşıtlarının gösterisi

Lukaşenko karşıtlarının gösterisi

Belarus'ta geçen hafta pazar günü yapılan devlet başkanlığı seçimlerini Lukaşenko'nun kazandığı açıklanmış ancak muhalefet seçimlere hile karıştırıldığını savunmuştu. Seçim sonuçlarının ilanından bu yana 10 binlerce kişi Lukaşenko'nun istifası talebiyle sokaklara döküldü. Polisin şiddetle müdahale ettiği protestolarda on binlerce kişi gözaltına alınırken şimdiye kadar iki gösterici hayatını kaybetti.

Putin'den yardım sözü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin dün Lukaşenko'yu telefonla arayarak askeri yardım sözü verdi. Kremlin'den bugün yapılan açıklamada Belarus üzerinde dışarıdan baskı kurulduğu belirtilerek Rusya'nın komşu ülkesiyle askeri anlaşma çerçevesinde yardıma hazır olduğu ifade edildi. Açıklamada baskının hangi ülkelerden geldiği belirtilmedi.

Avrupa Birliği dışişleri bakanlarının cuma günü yapılan toplantısında Belarus için yaptırımlara yeşil ışık yakılmıştı. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas Bild am Sonntag gazetesine yaptığı açıklamada yaptırım uygulanacak kişi ve kurumların listesi üzerinde çalışıldığını söyledi. Maas bu şekilde Avrupa Birliği'nin "hedef gözeterek seçim manüplasyonuna ya da göstericilere yönelik şiddete karışan kişileri cezalandırmak” istediğini belirtti.

AFP, Reuters / EC, HT

©Deutsche Welle Türkçe

 

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