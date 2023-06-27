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Lukaşenko Prigojin'le görüşmesinin detaylarını açıkladı

36 dakika önce

Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko, Wagner lideri Prigojin'le yaptığı görüşmenin detaylarını açıkladı. Lukaşenko, oldukça öfkeli olan Prigojin'in başkaldırı esnasında "yarı delirmiş halde" olduğunu öne sürdü.

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Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko
Aleksandr LukaşenkoFotoğraf: Belarus' Presidential Press Office/AP/picture alliance

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Wagner Grubu lideri Yevgeni Prigojin ile saatler süren, zaman zaman küfürleşmeye varan konuşmaların yapıldığı bir telefon görüşmesi sonucu, Prigojin'i sihalı başkaldırıyı sonlandırmaya yönlendirdiğini açıkladı.

Geçen Cumartesi günü yaşananları Belaruslu subay ve memurlara anlatan Lukaşenko, Prigojin'den övgüyle söz etti. Wagner lideri için "kahraman gibi bir adam" ifadesini kullanan Lukaşenko, Prigojin'in Ukrayna'da çok sayıda askerini kaybetmesi nedeniyle sarsılmış ve bu kayıplara şahit olan taarruz birliklerinin komutanları tarafından baskı altına alınmış olduğunu ifade etti. Lukaşenko'nun ifadesine göre, Prigojin birlikleriyle Ukrayna'dan Rostov'a geldiğinde "yarı delirmiş" bir haldeydi.

Wagner Grubu lideri Yevgeni Prigojin
Yevgeni PrigojinFotoğraf: Konkord Company/Tass/IMAGO

Belarus Devlet Başkanı, Wagner milislerinin bu kenti kuşattığı ve diğer birliklerin de başkent Moskova'ya doğru ilerlediği esnada Progojin'le müzakere için saatlerce uğraştığını aktardı. Wagner liderinin ordunun yönetici kadrosundaki yozlaşma ve yetersizlik nedeniyle öfkeli olduğunu ve muhtemelen ölen askerleri için intikam duygusuyla orduya saldırı hazırlığına giriştiğini kaydeden Belarus Devlet Başkanı, Prigojin'in "Biz adalet istiyoruz, onlar bizi boğmak istiyor! Moskova'ya ilerliyoruz" sözlerine, "Daha yarı yolda sizi böcek gibi ezerler" sözleriyle yanıt verdiğini ve Prigojin'e ordunun yönetici kadrosunda değişiklik taleplerinin de yerine getirilmeyeceğini söylediğini kaydetti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le de görüştüğünü aktaran Lukaşenko, Prigojin'e ulaşamayan Rus liderin kendinden yardım istediğini öne sürdü.

Kremlin'den "yargılanmayacaklar" açıklaması gelmişti

Rus ordusundaki yozlaşma ve bu ordunun Ukrayna savaşındaki beceriksiz olduğunu öne sürerek silahlı başkaldırı başlatan Wagner lideri Prigojin, Putin'in "hainler cezalandırılacak" sözlerine rağmen geri adım atmamıştı. Rostov'u işgal eden ve Moskova'ya ilerleyen Prigojin; birliklerini Lukaşenko'yla yaptığı görüşmenin ardından, Cumartesi geç saatlerde "daha fazla Rus kanı dökülmemesi için" kışlaya geri çekme kararı aldığını duyurmuştu.

Lukaşenko'nun ofisinden anlaşmanın detaylarına ilişkin bilgi verilmezken, Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov yaptığı açıklamada, Prigojin'in Rusya'yı terk ederek Belarus'a gideceğini ve kendisine yönelik tüm suçlamaların düşürüleceğini kaydetmişti. Silahlı başkaldırıya katılan Wagner askerlerinin de yargılanmayacağını duyuran Peskov, "Kan dökülmesinin, iç çatışmanın ve sonuçları öngörülemeyen ihtilafların önüne geçilmesi en öncelikli hedefti" ifadelerini kullanmıştı.

 

DW,Reuters / SÖ,ET

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