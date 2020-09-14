Lukaşenko Minsk'te gizlice yemin etti

Belarus'ta 9 Ağustos'ta hile karıştırıldığı iddia edilen seçimleri yüzde 80 oy oranıyla kazandığı açıklanan Aleksandr Lukaşenko'nun bu sabah başkent Minsk'te devlet başkanlığı yemini ettiği duyuruldu. Daha önce ne zaman yapılacağı açıklanmayan yemin töreninin görüntüleri devlete bağlı yayın kuruluşları tarafından yayınlandı. Görüntülerde Lukaşenko'nun sağ elini anayasaya koyarak yemin ettiği görüldü. Seçim Komisyonu Başkanı Lidiya Cermoşin de yapılıncıya kadar gizli tutulan yemin töreninden haberi olmadığını söyledi.

Yemin töreninin gizli tutulmasını Alman haber ajansı dpa'ya değerlendiren Belaruslu siyaset bilimci Valeri Karbeleviç, 9 Ağustos'taki seçimlerin ardından düzenlenen kitlesel protesto gösterilerinden iktidarın ne kadar korktuğunu gösterdiğini dile getirdi.

AB seçim sonuçlarını tanımıyor

Seçimlere hile karıştırdığı ve protesto gösterilerine şiddet kullanılmasına neden olduğu iddia edilen kişilere karşı yaptırım uygulamaya hazırlanan Avrupa Birliği (AB) ise Lukaşenko'nun devlet başkanlığını tanımıyor. Yemin töreni öncesi, Salı günü bir blog yazısı yazan AB Dış Politika ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, "Lukaşenko her türlü meşruiyetini yitirmiştir" ifadesini kullandı.

Belarus anayasasına göre devlet başkanlığı seçimlerinden sonra iki ay içinde yemin töreni düzenlenmesi gerekiyor. Dolayısıyla Lukaşenko'nun yasalara göre yemin töreni için 9 Ekim'e kadar süresi vardı. 9 Ağustos'ta düzenlenen seçimleri tanımayan AB, Lukaşenko'ya karşı yarışan Svetlana Tikhanovskaya'nın liderliğindeki Demokrasi Hareketi'ni destekliyor. Seçimlere hile karıştırıldığını savunan Demokrasi Hareketi, Lukaşenko'nun istifasını ve seçimlerin yenilenmesini istiyor.

Kıbrıs'ın Türkiye itirazı

Avrupa Birliği, 1 Ekim'e ertelenen liderler zirvesinde Belarus'a karşı yaptırım kararı almak istiyor. Ancak AB üyesi Kıbrıs, Belarus'a yaptırım kararını onaylamak için, Doğu Akdeniz'deki doğal gaz arama faaliyetleri nedeniyle Türkiye'ye de yaptırım uygulanmasını şart koşuyor. AB'de yaptırım kararları tüm üye ülkelerin onayı ile alınabiliyor.

dpa,DW/HS,JD

© Deutsche Welle Türkçe