 Lufthansa′nın ′uçuşları azaltalım′ teklifine hükümetten ret | EKONOMİ | DW | 09.11.2018

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EKONOMİ

Lufthansa'nın 'uçuşları azaltalım' teklifine hükümetten ret

Alman havayolları şirketi Lufthansa, artan gecikme ve iptaller karşısında uçuş sayılarının sınırlandırılmasını talep etti. Havaalanı işletmecilerinin karşı çıktığı öneriye Ulaştırma Bakanlığı'ndan da ret yanıtı geldi.

Deutschland Flughafen Frankfurt am Main (picture-alliance/dpa/B. Roessler)

Alman havayolları şirketi Lufthansa'nın uçuşlardaki gecikme ve iptalleri azaltmak amacıyla ülkenin en büyük dört havalimanındaki iniş ve kalkış sayısının sınırlandırılması önerisi Alman hükümetinden kabul görmedi.

Rheinische Post gazetesinin haberine göre Ulaştırma Bakanlığı, Lufthansa'nın gecikme ve iptallerin önlenmesi için Düsseldorf ve Berlin havalimanlarındaki iniş ve kalkışların sınırlandırılması, Münih ve Frankfurt havalimanlarında da havayolu şirketlerine iniş-kalkış amacıyla havalimanı altyapısını kullanmaları için tahsis edilen slot'ların belirli gün ve saatlerde azaltılması şeklindeki önerisini geri çevirdi.

Türkei Symbolbild Reise (imago/J. Tack)

Havaalanı işletmecileri artıştan memnun

Muhalefetteki Hür Demokrat Parti'nin (FDP) soru önergesine bakanlık tarafından verilen yanıtta, "artan hava trafiğinin son derece küçük bir bölümünü sınırlandıracak olması bakımından bu gibi ayarlamaların Alman hava sahasındaki muhtemel sıkışıklıkları gidermeye uygun bir yöntem olmadığına" yer verildi.

Aynı gazeteye Lufthansa tarafından yapılan açıklamada "kara ve hava altyapısı üzerindeki yükün kapasite sınırlarını genişletmek suretiyle daha da artırılmaması gerektiği" belirtildi. Yaz sezonunda gecikme ve iptallerin artmasının bu konuda önlem alınması gerektiğini gösterdiğine de Lufthansa'nın açıklamasında yer verildi.

Lufthansa Eylül ayında Ulaştırma Bakanlığı'ndan günlük iniş ve kalkışların süreli olarak sınırlandırılmasını talep etmişti. Havalimanı işletmeleri önemli bir gelir kaynağının azalmasına yol açacağı gerekçesiyle Lufthansa'nın önerisine karşı çıkmıştı.

DW,Reuters/AG, BK

© Deutsche Welle Türkçe

 

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